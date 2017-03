Gebrauchtwagen: Vorsicht bei diesen Autos — 24.03.2017 Die Gebrauchtwagen des Grauens Vom Kleinwagen bis zum Premium-SUV: Diese Gebrauchtwagen sind wahre Mängelriesen. Wer mit ihnen beim TÜV vorfährt, erlebt viel zu häufig ein bitterböses Horror-Szenario.

Von Alfa Romeo über Mercedes bis Renault

Lars Busemann Fazit Diese Autos haben konstruktive Schwächen, die sich im Alter rächen. Die Quittung sind hinterste TÜV-Platzierungen und hohe Werkstattrechnungen. Sol­che TÜV-Versager sollte man nur kaufen, wenn sie durchrepariert und günstig sind. Und nur mit neuer HU-Plakette.



ie suchen eine Herausforderung? Den Nervenkitzel? Oder gar ein Abenteuer? Dann sollten Sie über die Anschaffung eines Gebrauchtwagens mit serienmäßiger Selbstzerstörungsautomatik nachdenken. Rieselnder Rost , öltriefende Aggregate, ausgeschlagene Lenkungen und spinnende Elektrik bringen Schwung in den tristen Auto-Alltag. Und erweitern schnell den Freundeskreis: Pannenhelfer, Abschleppunternehmer, Werkstattmeister und Teilehöker werden Ihre besten Kumpel, jede Wette! Rollende Schrottkarren gibt es übrigens in allen Klassen, vom kargen Kleinwagen bis zum dicken SUV . Und auch von Marken, die eher für Premium-Produkte als für Edelschrott stehen.Was alle eint: Schon bei der dritten Tüv-Prüfung nach sieben Jahren fällt rund ein Drittel des jeweiligen Typs durch. EM steht dann auf dem Prüfbericht. Das bedeutet "erhebliche Mängel", Wiedervorführung nach Reparatur erforderlich. Zu den Klassikern zählen ausgeschlagene Achs- und Lenkgelenke, Ölverlust, verschlissene Bremsscheiben, undichte Abgasanlagen. Die hier gezeigten Mängelriesen haben jedoch noch einiges mehr in petto: dahinsiechende Automatikgetriebe, sich in Blätterteig verwandelnde Karosserien oder kapitale Motorschäden. Das kostet viel Geld und kann Beträge erreichen, die den Fahrzeugwert übersteigen. Nur wer davor nicht zurückscheut und Überraschungen mag, wird mit diesen Autos glücklich. Allen anderen raten wir: bloß die Finger weg von den Gebrauchten des Grauens!