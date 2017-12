Geschenke für Männer — 19.12.2017 Last-Minute-Weihnachtsgeschenke Jedes Jahr das gleiche: Weihnachten kommt immer so plötzlich, und die letzten Geschenke fehlen noch. Doch mit den Last-Minute-Geschenkideen von AUTO BILD sind Sie auf der sicheren Seite!

Die besten Männer-Geschenkideen für Kurzentschlossene



Zum AUTO BILD-Abo Ideal als Weihnachtsgeschenk:

eiligabend rückt immer näher, aber das richtige Geschenk ist noch nicht gefunden? Jetzt wird es aber höchste Zeit! Speziell für Autofans gibt es viele Möglichkeiten, schöne und gleichzeitig nützliche Dinge zu schenken. Beispiele gefällig? Einhilft schwächelnden Autobatterien binnen Sekunden wieder auf die Sprünge. Und solange es die Batterie noch tut, dient er als Powerbank für Smartphone oder Tablet. Mit einemzieht auch in den alten Golf 4 ein bisschen Oberklasse-Flair ein, und mitundwird der in die Jahre gekommene Kompakte auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Allen, die im Herzen noch Kind geblieben sind, zaubern eineoderunterm Weihnachtsbaum ein Lächeln ins Gesicht. Fahranfänger freuen sich über ein(z. B. vom ADAC ).Für Carsharing-Nutzer und alle, die es werden wollen, sinddas ideale Weihnachtsgeschenk – zum Beispiel von DriveNow . In Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln stehen rund 3000 Autos zur Verfügung, für die die Freiminuten genutzt werden können. Auch die Registrierung beim Carsharing-Anbieter lässt sich ganz einfach als Gutschein verschenken.Noch nicht das Richtige dabei? Echte Auto-Freaks lockt man mit aktuellen Infos zur ihrem Lieblingsthema aus der Reserve. Zum Beispiel mit einem Abo der AUTO BILD . Damit sind sie immer darüber informiert, was in der automobilen Welt vor sich geht.