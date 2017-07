Goodwood Festival of Speed: Carspotting — 04.07.2017 Die krassesten Zuschauerautos Ferrari 599 GTO, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Huracán Performante und mehr: AUTO BILD zeigt die besten Zuschauerautos aus Goodwood!

W

Autor: Jan Götze

as aussieht wie der Rasen des Concours d'Elegance ist beim Festival of Speed nur der Besucher-Parkplatz. "Nur" ist untertrieben: Hier stehen Lamborghini Porsche und McLaren zu Hauf nebeneinander – ganz normaler Wahnsinn in Goodwood ! Auf dem sogenannten "Supercar-Parkplatz" können die Besucher ihre Boliden besonders nah am Geschehen parken . So müssen die Fahrer nicht weit laufen, und die Besucher freuen sich – vor allem die Carspotter unter ihnen. Die Dichte an Supersportwagen ist genauso hoch wie die Qualität. Denn während ein Lamborghini-Werksfahrer mit dem bradneuen Huracán Performante den Hillclimb hochballert, stehen gleich drei privat zugelassene Performante auf dem Supercar-Parkplatz.