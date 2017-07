Goodwood Festival of Speed: Die teuersten Supercars — 03.07.2017 Der 50-Millionen-Euro-Parkplatz Ferrari, Bugatti, Pagani, Koenigsegg und McLaren: AUTO BILD zeigt die teuersten Super- und Hypersportwagen vom Festival of Speed in Goodwood!

Autor: Jan Götze

bsoluter Wahnsinn in Goodwood ! Beim Festival of Speed stehen Super- und Hypersportwagen Tür an Tür mit sündhaft teuren Oldtimen und unbezahlbaren Rennwagen . AUTO BILD hat bei der 2017er Ausgabe die Parkplätze nach den seltensten und teuersten Supercars aus den 90ern und 2000ern abgesucht. Mit dabei: Porsche Koenigsegg , Pagani und sogar Kleinstserienhersteller wie Rimac oder Zenvo. Die Preise lassen sich bei diesen ultraseltenen Sportwagen oder teilweise Einzelstücken gar nicht oder nur schwer bestimmen. Deshalb hält sich AUTO BILD an die ehemaligen Neupreise. Aktuelle Marktpreise werden ergänzt, sofern möglich.