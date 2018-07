Ein Elektro-Auto für unter 16.000 Euro – ein Aachener Professor könnte dies bald möglich machen. Günther Schuh, Professor für Produktionstechnik an der RWTH Aachen, hat einen Kleinwagen entwickelt, der auf rein elektrischer Basis läuft und ab Herbst von seinem Start-up-Unternehmen E.go produziert werden soll. "Life" heißt das Modell, das laut seinem Entwickler nur 15.900 Euro kosten soll – damit wäre es das mit Abstand günstigste E-Auto auf dem Markt. Die Konkurrenten von Tesla BMW oder Nissan gibt es nicht unter 20.000 Euro, die teuren Batterien und hohen Entwicklungskosten schlagen da zu Buche.

Gewöhnungsbedürftig: Das Heck der E-Hoffnung mit den zwei kleinen Rundleuchten.

"Es ist nicht so schwer, ein Elektro-Auto zu bauen. Die Kunst ist es, ein günstiges Elektro-Auto zu bauen", erklärt E.go-CEO Schuh. Deshalb spart E.go bei der Produktion des "Life" an allen Ecken: Wände aus bereits eingefärbtem Kunststoff, vorgefertigte Aluminium-Profile als Untergestell, Lampen und Achsenträger aus dem bestehenden Sortiment der Zulieferer, zudem eine Reichweite von nur 160 Kilometern – Schuh setzt voll auf die Preiskarte. Gute Erfahrungen machte der Wissenschaftler mit dem 2010 entwickelten Kleinstransporter "Streetscooter", der zu einem großen Erfolg wurde und heute in Diensten der Deutschen Post steht.