Halloween: Grusel-Autos auf der Straße — 25.10.2017 Autos im Halloween-Look Mit Kunstblut und Gruselzubehör werden Autos zum Horror-Mobil. Ein Blick auf heiße Karren, die einem an Halloween das Fürchten lehren!

Dieser Pick-Up ist ein Schocker: Gleich drei Skelette sind als Beifahrer mit an Bord.

Im Cockpit muss die Sicht frei bleiben



Schocken, aber fest montieren!

Anbauten aus dem Horrorladen



Autor: Katharina Berndt

In den USA ist Halloween ein Fest der Extreme. Das schlägt natürlich auch auf Autos über. Zeit, dass auch deutsche Autofahrer Mut zur roten Farbe bekennen und ihr Auto entsprechend gruselig gestalten. Mit speziellen Folien, gruseligen Accessoires oder viel abwaschbarer Farbe hat beinahe jeder Wagen das Zeug zum Grusel-Mobil. Da hilft natürlich, wenn das Auto schon ab Werk vom Designer mit einem furchterregendem "Maul" versehen wurde, wie zum Beispiel Lotus Elise oder McLaren 650S Wer hierzulande sein Auto zeitgemäß kostümieren will, der muss sich natürlich der strengen Straßenverkehrsordnung beugen. Grundsätzlich gilt: Im Innenraum ist alles erlaubt, solange sich der Fahrer frei bewegen kann. Außendekorationen dürfen die Sicht nicht einschränken und müssen besonders gut gesichert werden. Und es droht Ärger im Schadensfall: "Bei einem Unfall muss sich der Autofahrer aber bewusst sein, dass der Unfallgegner möglicherweise behauptet, er habe sich erschreckt und darum nicht bremsen können", so eine Sprecherin der Hamburger Polizei gegenüber autobild.de. Wer mit einer Dose Spinnwebenspray auf die Schnelle ein Halloween-Auto schmückt, der sollte unbedingt die Scheiben freilassen.Das bedeutet auch: Reißt ein Teil während der Fahrt ab und beschädigt ein anderes Auto, zahlt die Versicherung den Schaden nicht. Wichtig: Teile dürfen nicht übers Auto herausragen!Schnell und wirkungsvoll ist auch der Einsatz von Körperteilen aus Gummi. Arm oder Bein mit Klebeband an der Heckklappe oder dem Kofferraum befestigen und mit etwas Kunstblut verzieren. Diese Dekoration ist auch in Deutschland erlaubt, sofern konform mit der Straßenverkehrsordnung.