Handy am Steuer: bundesweiter Kontrollmarathon

Neben Handy-Sündern sollen auchgestoppt und, neben dem üblichen Bußgeld , ermahnt werden. Außerdem seien zahlreiche Aktionen mit Fahr- und Überschlagsimulatoren, Ablenkungsparcours und Infoständen geplant, hieß es. Brandenburg legt etwa einen zusätzlichen Schwerpunkt darauf, junge Fahrer und Senioren anzusprechen und zu beraten. Hamburg hat auch Lkw-Fahrer im Visier, die bei der Fahrt Zeitung lesen, Kaffee kochen oder Filme gucken. In anderen Bundesländern müssen auch Unfallgaffer mit intensiven Kontrollen, Gesprächen und Strafen rechnen.

In Deutschland wird Ablenkung als Unfallursache noch nicht erfasst. Statistiken aus anderen europäischen Ländern und internationale Studien zeigten jedoch, dass mangelnde Aufmerksamkeit fürist – Tendenz steigend. Dabei reiche die Bandbreite vom Zigaretteanzünden am Steuer über die Bedienung von Navi und Handy bis hin zum besorgten Dauerblick auf den Rücksitz zum Kleinkind statt in den Rückspiegel. Auch Radfahrer und Fußgänger setzten sich mit lauter Musik und Blick auf den Handybildschirm großen Gefahren aus.