Harley-Davidson: neue Modelle bis 2022

arley-Davidson will neue Kunden gewinnen, deshalb setzt die US-Motorradmarke künftig auf ungewohnte Modelle: Die Kultfirma bringt in den kommenden Jahren Adventure-Bikes, Streetfighter und Elektro-Zweiräder auf den Markt. Den Anfang macht im August 2019 die elektrische LiveWire, die schon als Prototyp für Aufsehen gesorgt hat. Konkrete Eckdaten gibt es bisher zwar noch nicht, neue Fotos vermitteln aber schon einen ersten Eindruck von der Serienmaschine.

Die Streetfighter-Studie erinnert an die Bikes von Buell, kommt aber viel entschlossener rüber.

In der Mittelklasse geht 2020 eine neue modulare Baureihe an den Start, auf der drei Harley-Modelle basieren. Zwei davon sind völlig untypisch für die Marke. Pan America 1250 heißt ein Adventure-Bike mit Speichenrädern, aufrechter Sitzposition und langen Federwegen, das sich offenbar an der BMW GS orientiert. Das Modell Streetfighter erinnert entfernt an Harleys Versuch mit der Marke Buell, wirkt aber viel entschlossener und gelungener. Das schwarze Biest soll einen 975 Kubikzentimeter großen V2 bekommen. Modell Nummer drei hört momentan noch auf den Namen Custom. Fat Bobs kleine Schwester könnte dabei helfen, klassisches Harley-Feeling in die Mittelklasse zu übertragen.