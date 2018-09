Das kostet sie: Knapp 11.000 Euro kostet die Harley-Davidson Sportster Iron 1200 in Schwarz. Das sind nur 330 Euro mehr, als für die kleine Schwester Iron 883 fällig werden. Und die stellt noch immer eine der günstigsten Möglichkeiten dar, an ein luftgekühltes US-Bike zu kommen.

Eindrücke von der Harley Sportster Iron 1200 zur Galerie

: Leicht, handlich, rau und ehrlich – so geht retro! Die Sporty Iron 1200 fährt wie ein Zweirad von gestern, im besten Sinn. Sie ist die richtige Wahl für alle, die keine Lust auf Fahrhilfen und geschliffene Fahrwerks-Kennlinien haben. Leider hat Harley-Davidson das Nein zu Zugeständnissen an die Moderne auf halber Strecke aufgeweicht. Alarm-Piepsen und Neigungssensoren sind an Bord der Sportster 1200 Iron fehl am Platz.