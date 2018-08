Unwiderstehlich: Aus jeder Drehzahl reißt der HGP RS 5 mächtig an – und verteilt oben noch einen Kick.

Übrigens: Die Abgasseite scheint für derlei Hochdruck-Attentate recht gut gewappnet. HGP modifiziert jedenfalls nur die Steuerung der Abgasklappen, nicht jedoch die Anlage an sich. In der Frischluftzufuhr steckt dafür umso mehr Aufwand. Vor allem die indirekte Ladeluftkühlung bereitete Probleme, da ihre Wärmetauscher nicht nur viel zu klein ausfallen, sondern obendrein auch noch denkbar ungünstig platziert sind. Die beiden Kästen stecken zwischen Motorraum und Radhaus, mit anderen Worten: im verschachteltsten Eck überhaupt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wollten einen Sicherungskasten in den hintersten Winkel ihrer Dachschrägen zimmern, dann dürften Sie ein recht treffendes Bild davon haben, wie hier Maß genommen wurde. Doch immerhin: Die Plackerei hat sich gelohnt. Allein schon wegen des Ansprechverhaltens, das trotz der aufdimensionierten Verdichter kaum eine Zehntel einbüßt. Im Durchzug muss man schon die tiefsten Niederungen des Drehzahlbandes bemühen, um einen leichten Verzug ausfindig zu machen. Ab 2500 Touren hingegen hat man zum Aufspüren schlicht keine Zeit mehr.Ein kurzer Moment des Anschwellens deutet die Apokalypse an, dann bricht der Biturbo unvermittelt aus, wütet mit Orkanstärke übers Drehzahlband und tritt um 5000 Touren – also dort, wo die Serie so langsam in ihre Nennleistung übergeht – noch einmal richtig zu. Schon klar, es gibt ein paar Turbos, die nach oben hin noch richtig beißen. Die Böe, die einen hier jedoch kurz vor dem Drehzahlpeak erfasst, gibt dem Begriff des Haltedrucks wirklich eine völlig neue Bedeutung