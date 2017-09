Hitliste September 2010 — 12.10.2010 Neuwagen im Minus, Gebrauchte im Plus Der Trend zum Gebrauchtwagen hielt auch im September 2010 weiter an. Zusätzlich bremsten Zuwächse bei den Dienstwagenverkäufen die Neuwagenverluste in Deutschland. Hier alle Pkw-Verkaufszahlen.

Hitliste September 2010 Rang Vorjahr Modell Einheiten Veränderung in Prozent gegenüber Sep 2010 Jan-Sep 2010 Sep 2009 Jan-Sep 2009 1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 23.205 192.889 -38,6 -30,0 2 7 Mercedes C-Klasse 7.912 49.950 2,2 -14,0 3 8 VW Polo 7.864 74.006 15,7 -12,0 4 3 Opel Astra 6.739 52.591 -36,3 -37,6 5 5 Opel Corsa 6.578 49.327 -21,1 -40,4 6 11 Mercedes E-Klasse 5.949 51.425 8,5 42,1 7 14 Mercedes A-Klasse 5.877 38.578 15,2 -6,8 8 6 VW Passat 5.823 52.042 -28,9 -23,4 9 13 BMW 3er 5.324 50.384 0,0 -10,4 10 2 Skoda Fabia 4.788 37.265 -55,6 -55,7 11 4 Ford Fiesta 4.723 40.878 -46,6 -50,5 12 10 Ford Focus 4.665 37.561 -15,8 -23,5 13 18 VW Touran 4.564 34.562 -2,0 -22,7 14 9 Audi A3 4.544 45.661 -19,2 -16,7 15 15 Skoda Octavia 4.482 32.089 -7,1 -26,4 16 16 BMW 1er 4.473 43.092 -6,0 -23,1 17 19 Audi A4 4.388 45.023 0,9 -21,9 18 20 VW Tiguan 4.199 27.421 -3,4 -24,0 19 21 Mercedes B-Klasse 3.691 26.367 -11,8 -15,7 20 44 Opel Meriva 3.347 20.327 65,2 -15,4 21 29 VW T5 3.283 27.528 18,1 21,3 22 35 Mini 3.236 23.494 32,4 -10,3 23 38 BMW 5er 3.110 28.969 40,2 17,4 24 36 Smart Fortwo 2.720 21.650 12,4 -16,5 25 155 BMW X1 2.514 18.993 1150,7 7094,3 26 43 Opel Zafira 2.444 14.742 19,9 -43,0 27 24 Opel Insignia 2.417 21.750 -24,8 -24,7 28 70 Audi A6 2.402 21.978 115,0 -11,5 29 17 VW Caddy 2.399 23.910 -48,5 -41,3 30 27 Hyundai i30 2.343 22.989 -19,9 0,2 31 26 Toyota Yaris 2.310 14.263 -23,4 -58,7 32 31 Fiat Panda 2.189 18.431 -18,9 -61,1 33 25 Peugeot 207 2.189 18.991 -31,7 -63,1 34 33 Renault Mégane 2.080 21.465 -17,9 -5,1 35 37 Ford Mondeo 2.026 14.711 -15,9 -21,7 36 41 Nissan Qashqai 2.000 16.622 -2,4 -0,9 37 28 Renault Twingo 1.965 15.380 -31,5 -41,3 38 39 Seat Ibiza 1.955 17.518 -11,1 -54,9 39 46 Nissan Micra 1.947 15.581 2,2 12,0 40 – Chevrolet Spark 1.928 5.665 – – 41 63 Toyota Auris 1.816 9.532 41,0 -24,5 42 45 Fiat 500 1.791 13.688 -10,9 -28,0 43 51 Renault Scénic 1.781 17.569 3,8 97,2 44 48 Audi Q5 1.714 16.165 -6,1 -2,5 45 61 Audi A5 1.708 18.325 23,9 49,7 46 116 Skoda Superb 1.707 11.228 298,8 128,9 47 22 Renault Clio 1.696 17.334 -50,5 -35,1 48 59 Ford Kuga 1.614 10.265 15,8 0,0 49 74 Mitsubishi Colt 1.527 7.542 54,1 -58,1 50 62 Kia Cee'd 1.526 9.731 16,7 -39,6 Neuzulassungen insgesamt 259.748 2.166.852 -17,8 -27,5 Quelle: KBA

Neuzulassungen im Privatmarkt September 2010 Rang Vorjahr Modell Einheiten Veränderung in Prozent Sep 10 Sep 09 1 1 VW Golf, Golf Plus, Jetta 10.167 26.479 -61,6 2 6 VW Polo 5.319 5.443 -2,3 3 11 Mercedes A-Klasse 3.239 3.066 5,6 4 18 VW Tiguan 2.583 2.511 2,9 5 5 Opel Corsa 2.521 5.946 -57,6 6 2 Skoda Fabia 2.423 9.752 -75,2 7 10 Mercedes C-Klasse 2.398 3.208 -25,2 8 48 Opel Meriva 2.275 1.143 99,0 9 7 Skoda Octavia 2.232 3.841 -41,9 10 4 Opel Astra 2.168 7.062 -69,3 11 17 Audi A3 2.152 2.525 -14,8 12 3 Ford Fiesta 2.108 7.425 -71,6 13 25 Hyundai i30 1.923 2.067 -7,0 14 28 Mercedes E-Klasse 1.848 1.986 -6,9 15 24 Mercedes B-Klasse 1.799 2.128 -15,5 16 16 Toyota Yaris 1.735 2.756 -37,0 17 – BMW X1 1.555 – – 18 35 Smart fortwo 1.497 1.621 -7,6 19 23 BMW 1er 1.493 2.256 -33,8 20 – Chevrolet Spark 1.467 – – Private Neuzulassungen insgesamt 109.459 196.012 -44,2 Quelle: Dataforce

angsam kehrt wieder Normalität ein auf dem deutschen Automarkt. Nach dem Ende der Abwrackprämie erholt sich der Gebrauchtwagenmarkt, der 2009 zusammengebrochen war. Seit März liegt die Zahl der Besitzumschreibungen, also die der Gebrauchtwagenverkäufe, wieder über dem Niveau des Vorjahres. Neuwagen verkaufen sich nach wie vor deutlich schlechter als mit Abwrackprämie, doch der Abstand zu den Vorjahreswerten schrumpft zusehends. Das liegt insbesondere an Firmenzulassungen. Auffällige Steigerungen finden sich bei Mercedes E-Klasse und BMW 5er , die auf dem Privatmarkt eine untergeordnete Rolle spielen.Umgekehrt ist es beim VW Tiguan : Während er bei Firmenzulassungen Verluste einstecken muss, entschieden sich im September 2010 mehr Privatleute für das Kompakt-SUV . Mercedes A- und C-Klasse steigen in die Gesamt-Top-Ten auf – beide verbuchen vergleichsweise niedrige Verluste. Auch bei den Privatzulassungen schaffen sie es unter die ersten zehn. Aufsteiger des Monats bei den privaten Neuwagenkäufen ist der neue Opel Meriva . Gegenüber dem alten Modell hat der Mini-Van seine Verkaufszahlen verdoppelt.