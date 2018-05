P

uh, was für eine Hitze! Die Temperaturen im Mai 2018 sind auf Rekordniveau, die Sonnenscheindauer liegt mit rund 275 Stunden bei rund 140 Prozent seines Solls von 196 Stunden. Das fand der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Analyse heraus. Wohl dem, der ein Cabrio hat – oder der weiß, wie man als Autofahrer der Hitze trotzt. Denn: In einem stark aufgeheizten Auto droht nicht nur den Insassen ein Hitzekollaps, sondern auch der Bordelektronik. Wichtige Systeme wie Airbags, ABS, ESP oder die Motorsteuerung können ausfallen.