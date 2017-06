Hitzetipps für Autofahrer — 19.06.2017 So bewahren Sie einen kühlen Kopf Endlich ist der Sommer da, aber die Temperaturen machen Fahrern wie Autos das Leben schwer. AUTO BILD gibt Tipps fürs Fahren bei großer Hitze!

HItzeentwicklung im Auto Außentemperatur in Grad Celsius Innentemperatur in Grad Celsius nach ... 5 Minuten 10 Minuten 30 Minuten 60 Minuten 20 24 27 36 46 22 26 29 38 48 24 28 31 40 50 26 30 33 42 52 28 32 35 44 54 30 34 37 46 56 32 36 39 48 58 34 38 41 50 60 36 40 43 52 62 38 42 45 54 64 40 44 47 56 66 Quelle: Prof. Andrew Goldstein

5 Produkte für die Kühlung im Auto Thermoelektrische Kühlbox Kfz-Lüfter Auto-Sonnenschutz Verdunkelungsrollo Kühlmatte für den Sitz

USA: Eltern warnen mit einer "Hot Car Challenge"

ommer, Sonne, Strandwetter – die schönste Zeit des Jahres ist in vollem Gange. Autofahrern kann die Hitze allerdings zum Problem werden: Die Tabelle zeigt laut einer US-Studie die Temperaturentwicklung in einem Auto, das in der prallen Sonne geparkt wird (Abweichungen nach Autofarbe möglich).Bei rot markierten Temperaturangaben besteht für Kinder schon nach wenigen Minuten Lebensgefahr! Vor allem, wenn eine Urlaubsreise über mehrere Hundert Kilometer ansteht, gilt es also, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Dazu gehört nicht nur ein Check des Fahrzeugs, sondern auch die passende Vorbereitung für den Fahrer und seine Passagiere.In den USA sterben jedes Jahr zig Kinder den Hitzetod im geschlossenen Auto. Besonders 2015 war das ein großes Thema. Anlass damals für den Familienvater Terry Bartley, via Youtube auf das Problem aufmerksam zu machen : Er drehte ein Protestvideo, in dem er sich selbst bei 32 Grad im Auto eingeschlossen hatte – weil er wissen wollte, "wie es sich anfühlt, im Auto vergessen zu werden". Das millionenfach geklickte Video animierte weitere Mütter und Väter, ebenfalls Videos zu drehen.