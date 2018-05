Hobby Vantana K65 ES: Wohnmobil-Dauertest

J

a, er verdrehte so manchem Reisemobilisten den Kopf. "Dürfen wir mal reingucken?" oder "Der sieht ja schick aus" bekam häufig zu hören, wer in unserem schwarzen Hobby Vantana K65 ES unterwegs war. Doch es kann auch ganz anders laufen mit so einem verdächtig dunklen Van. Zum Beispiel am kroatisch-bosnischen Grenzübergang: Auf dem Weg nach Dubrovnik wurde eine Kollegin prompt für eine Zollkontrolle auserkoren, obwohl auch vor und hinter ihr Wohnmobile fuhren. Nur waren die alle so unverdächtig weiß.