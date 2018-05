Schwere Unwetter haben am Donnerstagnachmittag (10. Mai 2018) in Hamburg und mehreren umliegenden Gemeinden für ein Chaos gesorgt: Großflächige Überschwemmungen und erhebliche Sachschäden waren die Folge. Straßen standen teilweise bis zu einem Meter unter Wasser, Häuser wurden unterspült und sind einsturzgefährdet. Auch zahlreiche Autos liefen mit Wasser voll. Kein Wunder, denn es fielen Regenmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter. AUTO BILD zeigt, was zu tun ist, wenn das eigene Auto vom Hochwasser betroffen ist!

Auto voll mit Wasser – was tun?

Die wichtigste Regel: Niemals einen Motor starten, der zuvor überschwemmt war! Wasser in den Zylindern oder der Ölwanne könnte für nachhaltigen Schaden sorgen. Auch wenn der Motor anspringt, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Gelangt Wasser in den Ölkreislauf, drohen Kolbenfresser und Kurbelwellenschaden.

Ist eine Trockenlegung des Autos sinnvoll?

Was gilt in Hochwassergebieten?

Ist man in Hochwassergebieten mit dem Auto unterwegs, gilt: Überschwemmte Straßen nur im Notfall und nicht zu schnell befahren. Reicht das Wasser bis zur Radnabe, ist meist noch alles im grünen Bereich. Bei größerer Wassertiefe wird es schnell kritisch. Gerät der Motor ganz oder teilweise unter die Wasseroberfläche, drohen Risse im Motorblock oder Zylinderkopf . Zudem könnte Wasser angesaugt werden. Wasser im Motorraum kann den Motor schnell zum Schweigen bringen. Dann gilt auch hier: Finger weg von der Zündung und den Abschleppdienst rufen.

Hochwasser: Zahlt die Versicherung?

Ein Hinweis: Versicherte müssen nur die vereinbarte Selbstbeteiligung zahlen und werden nicht zurückgestuft. Allerdings müssen die Betroffenen die Bergungs- und Abschleppkosten selbst zahlen, wenn sie keinen separaten Schutzbrief abgeschlossen haben. Autofahrer melden den Schaden am besten umgehen ihrer Versicherung. Die Teilkaskoversicherung deckt Schäden durch Hochwasser zwar grundsätzlich ab, dennoch ist Vorsicht geboten. Schnell kann dem Fahrer nämlich grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden. Etwa, wenn er das Auto auf einem Hochwasser-gefährdeten Parkplatz abgestellt hat. Zudem übernimmt die Versicherung nur den Schaden, wenn das Wasser zum Auto gekommen ist - und nicht umgekehrt.Versicherte müssen nur die vereinbarte Selbstbeteiligung zahlen und werden nicht zurückgestuft. Allerdings müssen die Betroffenen die Bergungs- und Abschleppkosten selbst zahlen, wenn sie keinen separaten Schutzbrief abgeschlossen haben. Autofahrer melden den Schaden am besten umgehen ihrer Versicherung.

✔ Tipp: Das Dokumentieren des Schadens ist sinnvoll. Also viele Fotos machen!