E lon Musk und Twitter – das ist nicht immer eine glückliche Verbindung. Jetzt vergriff sich der Tesla-Chef erneut im Ton, beschimpfte einen der Höhlentaucher des Thailand-Dramas in einem Tweet als "pädophilen Typ". Hintergrund: Musk hatte angeboten, ein Mini-U-Boot zur Rettung der in einer Höhle eingeschlossenen Jugend-Fußballmannschaft zu schicken und sein Vorhaben auch bei Twitter verkündet. Die Rettungstaucher vor Ort lehnten die Hilfe des US-Millardärs aber vehement ab, der Brite Vern Unsworth sagte einem US-Sender, Musk könne "sich sein U-Boot dahin schieben, wo es wehtut". Der erfahrene Höhlentaucher hielt das Ganze für einen PR-Gag, erklärte: "Es bestand keine Chance, dass es funktioniert, das U-Boot wäre nicht einmal 50 Meter in die Höhle reingekommen." Es sei mit einer Länge von 1,70 Meten viel zu groß, um Kurven und Hindernisse zu umfahren.

Musk kontert – und will Beweis-Video drehen