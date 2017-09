Honda Jazz Hybrid in Paris 2010 — 25.08.2010 Ganz leiser Jazz Honda stellt auf dem Pariser Autosalon 2010 den Jazz mit Hybridantrieb vor. Die Technik stammt aus dem größeren Insight, Marktstart ist im Frühjahr 2011. Preis: nicht unter 17.000 Euro.

Autor: Michael Voß

as erste serienmäßige Hybridauto im Kleinwagensegment kommt von Honda . Der japanische Hersteller hat dem bereits existierenden Honda Jazz die Antriebseinheit des größeren Honda Insight unters Blech geschraubt – also den 1,3 Liter großen i-VTEC inklusive Elektromotor und CVT-Getriebe. Im Insight setzt sich die Systemleistung aus 88 Benziner- und 14 Elektro-PS zusammen. Der 1280 Kilogramm schwere Insight verbraucht damit im Durchschnitt 4,4 Liter Super; der leichtere Jazz (als 1,4-Liter-Benziner 1150 Kilo) sollte keine Probleme haben, diesen Wert zu unterbieten. Genaue technische Daten und Preise gibt es von Honda allerdings noch nicht. Auf dem Pariser Autosalon 2010 feiert der Honda Jazz Hybrid seine Publikumspremiere, nach dem Genfer Autosalon im März 2011 startet er auf dem deutschen Markt.Mehr als eine halbe Million Honda-Fahrzeuge sind laut Hersteller bereits mit dem IMA-Parallel-Hybridantrieb unterwegs. Aktuell ist neben dem Honda Insight auch der Honda CR-Z damit ausgestattet. Im Gegensatz zum Vollhybridantrieb eines Toyota Prius erlaubt das sogenannte Mildhybrid-System im Honda Jazz Hybrid zwar nicht das gezielte Fahren mit nur einem der beiden Motoren. Trotzdem kann in bestimmten Fahrsituationen (mittlere Belastung, niedrige Geschwindigkeit) "gesegelt", also rein elektrisch gefahren werden.Optisch unterscheidet sich der Honda Jazz Hybrid vom aktuellen Jazz durch modifizierte Frontscheinwerfer mit blauer Einfassung, am Heck gibt es klare Rückleuchtengläser. Frontgrill und Stoßfänger wurden neu gestaltet, die Heckklappe bekommt eine Chromspange. Neu in der Farbpalette wird der laut Honda "recht mutige Farbton Lime Green metallic" auftauchen. Im Innenraum wird der Jazz Hybrid auch mit einer Lederausstattung erhältlich sein – auf dem europäischen Markt war das bislang nicht der Fall. Ohne Frage wird der Jazz Hybrid das Topmodell der Baureihe sein. Preislich dürfte er über 17.000 Euro liegen, den Tarif des Honda Insight (ab 19.950 Euro) wird er voraussichtlich aber nicht überbieten.