HRZ Safari: Wohnmobil-Test

ow, was für ein Kasten! Mit diesem Rucksack, den er da aufhat, kommt der kieselgraue 4x4-Sprinter ganz schön cool rüber. Aber nicht weil er erst mal an ein Kühlfahrzeug erinnert, sondern weil man zu zweit richtig komfortabel in ihm wohnen kann. Also nix wie ausprobieren!Quadratisch, praktisch, gut. Und irgendwie total vertrauenerweckend. So ein Gelände- Wohnmobil scheint ja grundsätzlich zu vermitteln, dass es ernsthaft überallhin fahren will, wohin auch seine Passagiere wollen. Aber der Safari schreit das nicht raus. Trotz seiner imposanten Größe bleibt er optisch fast zurückhaltend, schenkt sich eine martialisch-matte Lackierung oder grimmiges Dekor. Er ist ein Technokrat, einer, der es faustdick hinter dem GFK hat. Das ist bei seinem Aufbau für höchste Stabilität bei geringem Gewicht diagonal gewebt und mit den Aluminium-Eckprofilen fest verbunden. Dach, Wände und Boden sind in sich verschachtelt. Zudem hängen seine beiden Aufbautüren nicht in aufgesetzten Zargen, sondern sind in die Wände eingearbeitet. Beste Voraussetzungen also, um den zuschaltbaren Allradantrieb , die Untersetzung und das verstärkte Fahrwerk, das er mitbringt, artgerecht zu nutzen.