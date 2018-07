HRZ Sahara: Wohnmobil-Test

S

ie hat die Abenteuerlust gepackt, und gut 200 große lila Scheine liegen auch unterm Kopfkissen parat? Dann hätten wir hier vielleicht was Spannendes für Sie. Zuschaltbarer Allradantrieb mit Untersetzung, dicke 245er-MT-Reifen, 360 Newtonmeter Drehmoment bei 1400 Touren aus einem Euro-6-Turbodiesel, reichlich Platz für zwei Weltenbummler mitsamt Gepäck und ein großes Bad im Heck – das alles steckt im Sahara von HRZ. Die Spezialisten aus Bretzfeld im Hohenlohischen haben über 45 Jahre Erfahrung im Ausbau innovativer Kastenwagen vorzuweisen. Und sie bieten alle ihre Wohnmobile mit Allradantrieb an. Dabei setzen sie auf die robuste Mercedes-Sprinter-Basis, was gerade für Kilometerfresser, die auch den Weg auf andere Kontinente nicht scheuen, handfeste Vorteile verspricht. Die Schwaben werben ja nicht erst seit gestern damit, dass ihr Stern ein guter auf allen Straßen sei. Passende Betreuung bei Schadensfällen in der großen weiten Welt scheint dank des dichten Servicenetzes zumindest beim Basisfahrzeug also schon mal gesichert zu sein. Doch entspricht auch der Ausbau dem Wunsch nach hochwertiger Langzeitqualität? Sehen wir ihn uns doch mal an.