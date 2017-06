Hypercar-Neuheiten 2017, 2018, 2019 und 2020 — 22.06.2017 Neue Supersportler: Mehr PS geht immer! Venom F5, Koenigsegg Regera, Zenvo TS1 GT 10th Anniversary und Aston Martin Valkyrie – AUTO BILD zeigt alle Hypercar-Neuheiten bis 2020!

W

Autoren: Michael Gebhardt, Stefan Jannen

er nicht weiß, wohin mit seinem Geld, der kann sich vertrauensvoll an Bugatti, Pagani und Co wenden: Die Sportwagenschmieden haben Hypercars im Angebot, die alles andere in den Schatten stellen. Aber auch die großen Autobauer legen immer stärkere Versionen ihrer Seriensportler auf – vom Mercedes-AMG Project One (Foto 16) bis zum Porsche 911 GT2 RS . Dass es sich dabei nicht immer um klassische Benziner handeln muss, zeigt NextEV: Der Nio EP9 soll den Rundenrekord für E-Autos auf der Nordschleife geknackt haben! Auch Lamborghini arbeitet mit dem Vitola an einer Elektro-Rakete. Zum hundertsten Geburtstag von Firmengründer Ferrucio Lamborghini kommt 2017 das Sondermodell