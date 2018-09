Hyundai i10: Gebrauchtwagen-Test

in Kleinstwagen von Hyundai ? Für Autofans klingt das nicht gerade nach der Erfolgsformel für Fahrspaß in Vollendung. Verständlich. Schließlich waren der Atos und der erste i10 nicht viel mehr als bessere Einkaufswagen für den Nahverkehr . Ein Eindruck, der sich mit dem 2013 vorgestellten zweiten i10 grundlegend änderte.

Wow, der ist ja leise und rollt richtig komfortabel ab! Kein Vergleich zu seinen dünnwandigen Hoppel-Vorfahren. Ein 1.2 Style in "passion red", der 2016 den Dauertest über 100.000 Kilometer bei AUTO BILD antrat, verdreht den Kollegen bis heute nachhaltig den Kopf. Waren eben noch PS und die Anzahl der Assistenzsysteme entscheidend, dreht derden Spieß um – und verwöhnt mit Askese. Keine ständigen Warntöne, keine gut gemeinten Hinweise, keine Touchscreens, keine automatisch blockierende Parkbremse. Der kleinezeigt den wahren Luxus und lässt seinen Fahrer in Ruhe fahren. Er selbst hält sich dabei angenehm zurück, überzeugt mit ruhigem und ausgeglichenem Fahrverhalten, verwöhnt bei Bedarf trotzdem mit Kurvenlicht, Sitz- und Lenkradheizung. So sind bis jetzt 80.000 beinahe klaglose Kilometer zusammengekommen. Beinahe? Ja, bei knapp 60.000 Kilometern wurde die Fünfgang-Schaltbox zickig. Die Kupplung wurde justiert, jetzt flutscht es wieder.

Hyundai

i10

Kosten Unterhalt Testverbrauch 7,2 l S/100 km CO2 171 g/km Inspektion 250-450 Euro Haftpflicht (14)* 431 Euro Teilkasko (18)* 116 Euro Vollkasko (15)* 381 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 64 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 654 Euro Anlasser 524 Euro Wasserpumpe 247 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 276 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 464 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 368 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer.

Dass der Eingriff kostenlos war, ist der fünfjährigen Garantie ohne Kilometerbegrenzung zu verdanken, mit derVertrauen aufbaut. Ein dickes Pfund für Interessenten. Allerdings auch ein notwendiges, wie ein Blick in die Zahlen vom TÜV zeigt. Ja, der zweiteist besser als sein Vorgänger. Vielleicht hilft es, dass er statt in Indien nun in der Türkei montiert wird. Von echter Langzeitqualität ist er aber noch etwas entfernt. So vereiteln überdurchschnittlich oft verstellte oder defekte Leuchten die neue Plakette. Auch die Bremsscheiben halten nicht lange. Besonders ärgerlich ist der Ölverlust. Ein Problem, das wir schon vom Vorgänger kennen, der regelmäßig mit Inkontinenz an Motor und Getriebe auffällt. Hier müssen die Koreaner etwas tun, wenn sie wollen, dass uns ihre Autos auch im Alter gefallen.