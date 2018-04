Hyundai i20 Facelift (2018): Motoren, Marktstart, Preis

Die Käufer können das Interieur zukünftig neben dem altbekannten Schwarz und Grau-Blau auch in Rot und einem kräftigen Blau bestellen. Dazu gibt es farbliche Akzente am Armaturenbrett, den Sitzen und den Türinnenverkleidungen. Der Kofferraum hat weiterhin ein Volumen von 326 Litern. Für die beiden Modelle sind verschiedene Audiosysteme erhältlich. Die bereits bekannte Version mit einem 3,8 Zoll Display wurde vom Vorfacelift übernommen. Neu im Angebot sind ist die Version mit einem 5 Zoll großen Momochrom-Display. Für Fahrer, die ihr Smartphone mit dem Auto verbinden, ist die große Variante mit einem 7 Zoll-Display empfehlenswert. Sie ist nämlich mit Apple CarPlay und Android Auto ausgestattet und mit einem ergänzenden Navigationspaket und Live Services erhältlich.

Wählt der Kunde das größte Display, hat er Apple CarPlay und Android Auto an Bord.

Die Koreaner haben vor allem die Sicherheitsausstattung aufgerüstet. Mit dem Facelift zieht das bei Hyundai SmartSense genannte Sicherheitspaket ein. Es beinhaltet ein Spurhaltewarnsystem, einen aktiven Spurhalteassistenten, eine Notbremsfunktion bis 75 km/h, einen Frontkollisionswarner und einen Fernlichtassistenten. Außerdem überwacht ein Aufmerksamkeitsassistent die Konzentration des Fahrers. Insgesamt ist der i20 und der i20 Active in den vier Ausstattungsvarianten Pure, Select, Trend und Style erhältlich.

Nur der i20 Active ist noch mit dem 1,4 Liter Saugbenziner erhältlich.

Alle Motoren der Baureihe sind jetzt serienmäßig mit einer Start-Stopp-Automatik ausgerüstet. Der bereits bekannte 1,0 Liter große Turbodreizylinder bleibt im Programm. Er ist in zwei Leistungsstufen verfügbar. Die 100 PS-Version ist serienmäßig an ein Fünfgangschaltgetriebe gekoppelt, während die Variante mit 120 PS sechs Gänge hat. Beide können jetzt auf Wunsch auch mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe bestellt werden. Der fünftürige i20 steht auch mit einem 1,2 Liter großem Benziner im Katalog. Dieser leistet entweder 75 oder 84 PS und überträgt seine Kraft immer über ein Schaltgetriebe mit fünf Gängen. Nur der i20 Active ist noch mit einem 100 PS starkem 1,4-Liter-Saugmotor in Kombination mit einem Sechsgangschaltgetriebe erhältlich.