Hyundai i30 (2017) im Test: Fahrbericht

Bevor wir jetzt übers Design reden: Ja, auch der neue i30 hat fünf Jahre Garantie . Lämpchen im Cockpit blinkt, Motor rasselt? Egal, Händler repariert kostenlos! Wer so einen Korea-Golf kauft, hat fünf Jahre Ruhe. Wobei: Korea? Nix da! Entwickelt in Rüsselsheim, gebaut in Tschechien.

Der Diesel läuft gut gedämmt! Und zweitens: Das Cockpit mit dem aufgeschäumten Kunststoff ist solide, die Instrumente sind klar ablesbar, das Handy koppelt sich in Null Komma nix mit dem Multimedia-System, auf dem Achtzoll-Touchscreen erscheinen extra große Symbole, die wir auch während der Fahrt mit dem Finger treffen. Das Navi mit Live-Diensten, Rückfahrkamera und Verkehrszeichenerkennung gibt's erst ab der mittleren Ausstattung "Trend", kostet dann faire 1300 Euro. Für die höheren Linien "Style" und "Premium" sinkt der Preis auf 750 Euro. Unser Tipp: Mitbestellen, kann was! Fassen wir also zusammen: gutes Auto, gute Garantie. Es ist vernünftig, i30 zu kaufen. Günstig ist es nicht (mehr).

Die vorige Generation des i30 (ab 2012) ist mit einem Kilometerstand von unter 10.000 Kilometern ab rund 10.000 Euro erhältlich. Im AUTO BILD-Dauertest schnitt er als zum Testzeitpunkt bestes Auto über eine Distanz von 100.000 Kilometern ab – wenngleich er mit kleinen Mängeln wie hohem Ölverbrauch nervte. In der Qualität schnitt er deutlich besser ab als sein Vorgänger, der Rost an Türen und Klappen aufwies und in der Hauptuntersuchung häufig Mängel an der Radaufhängung und Probleme mit der Beleuchtung zeigte. Dennoch gut: Dank fünf Jahren Garantie sind viele Dinge selbst bei einem Gebrauchten noch innerhalb der Garantielaufzeit regelbar.