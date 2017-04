Hyundai i30: Gebrauchtwagen-Test — 07.04.2017 Hyundai so haltbar wie Audi? Die zweite Auflage von Hyundais Erfolgsmodell i30 kommt dem Premiumkompakten Audi A3 in Sachen Qualität erstaunlich nah.

Hyundai

Im Alter kann der Audi teuer werden



Im AUTO BILD TÜV-Report liegt der A3 vor dem i30. Aber der Hyundai hat noch andere Argumente auf Lager.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A3

Viele gebrauchte Hyundai haben noch Werksgarantie



Das i30-Cockpit ist in Sachen Verarbeitung und Anordnung ohne Fehl und Tadel. Verwechslungsgefahr mit dem A3 besteht dennoch nicht.

Hyundai

i30

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Hyundai i30

Hyundai i30

Technische Daten: Hyundai i30 Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1396 cm³ Leistung 73 kW (99 PS) bei 5500/min Drehmoment 137 Nm bei 4200/min Höchstgeschwindigkeit 182 km/h 0–100 km/h 13,2 s Tank/Kraftstoff 53 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4300/1780/1470 mm Kofferraumvolumen 378-1316 l Leergewicht/Zuladung 1260/560 kg

Autor: Malte Büttner Fazit Okay, richtig spannend ist so ein Basis-i30 nicht. Doch es ist gerade diese Unaufgeregtheit, die ihn zum perfekten Partner im Alltag macht. Er ist auf dem besten Weg zum Musterknaben. Fällt doch mal was an, gibt's oft noch Garantie. Audi kann den Abstand bald wieder ausbauen, der Dauertest-A3 steht kurz vor seiner Zerlegung. Es wird spannend.



ein Billigheimer? Diese Zeiten sind lange vorbei. Längst hat sich die Korea-Marke, die 1991 in Deutschland mit der kleinen Limousine Lantra startete, zum vollwertigen und ernst zu nehmenden Autohersteller entwickelt. Ein neues Selbstbewusstsein, das sich auch im Preis niederschlägt: Mehrere Tausend Euro Ersparnis gegenüber einem vergleichbaren Ford Focus oder Opel Astra sind Schnee von gestern. Verständlich. Schließlich zeigt sich der kompakte Dauerbrenner i30 in seiner zweiten Version ab 2011 ausgereift wie nie. Ein 1.6 CRDi Kombi, der bei AUTO BILD den Dauertest über 100.000 Kilometer absolvierte, präsentierte sich am Ende ausgesprochen fit. Eine kaputte Kennzeichenleuchte und ein falsch eingestellter Scheinwerfer konnten nicht verhindern, dass der 128-PS-Diesel damals Platz 1 der Dauertest-Rangliste eroberte (aktuell Platz 3). Greifen die Koreaner am Ende sogar nach den Sternen, oder besser: nach den Ringen? Wie groß ist der Abstand noch zum ewigen Premiumkompakten, dem Audi A3 Ginge es nach dem AUTO BILD TÜV-Report , könnte sich der Ingolstädter entspannt zurücklehnen. Bei den 3- bis 5-Jährigen belegt der Audi Platz 18, der Hyundai schafft es gerade mal ins gute Mittelfeld auf Platz 57. Doch es gibt viele Faktoren, die bei der Hauptuntersuchung keine Rolle spielen, im Alter aber teuer werden. Zum Beispiel, wenn die Kupplungsscheiben von Audis Automatik "S tronic" ab 150.000 Kilometern verschleißbedingt getauscht werden müssen und rund 1400 Euro fällig werden. Ein unrühmliches Audi-Problem ist auch der Ölverbrauch bei den TFSI-Motoren. Der Hersteller versucht seine Kunden mit der Aussage, dass es sich hierbei um "den Stand der Technik" handele, abzuspeisen. Abschließende Urteile klagender Fahrer stehen aber noch aus. Dem eigenen Premiumanspruch wird die Schmierölgier in keinem Fall gerecht.Doch das konnte auch derDiesel von AUTO BILD. 6,5 Liter genehmigte er sich über die gesamte Testdistanz. Eine Angewohnheit, die von den konventionellen Benzinern (noch) nicht bekannt ist. Unser Testwagen vom Autohaus Claas Wehner in Hamburg, ein frühes Einstiegsmodell mit 1,4-Liter-Vierzylinder und 99 PS, kostet 8990 Euro. Er präsentiert sich staubtrocken und fit für viele weitere Kilometer – aber auch einfacher als der Audi. Rustikale Kunststoffe, Fensterkurbeln hinten und die durchschnittliche Geräuschdämmung schaffen keine Verwechslungsgefahr zu den Premiummodellen der Klasse. Dafür ist alles leicht bedienbar, die Lenkung direkt, die Sitze bequem, die schlechte Übersicht ein grundsätzliches Problem moderner Fahrzeuge. Das Beste: Selbst dieser frühehat noch bis November Werksgarantie. Genug Zeit, alle Mängel abzustellen und die neue Qualität zu genießen.