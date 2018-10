Herzstück des Innenraums: die Schalensitze mit Renngurtdurchführungen.

Auffälligste Änderung an der Front ist die Motorhaube mit zwei darin eingelassenen Hutzen. Die untere Hälfte der Grilleinfassung ist beim i30 N Option rot lackiert, darunter befindet sich eine neue Frontschürze. Der Innenraum wird mit Carbon- und Alcantara-Elementen auf Sport getrimmt, Herzstück sind die Schalensitze mit Renngurtdurchführungen. Mit dem i30 N Option will Hyundai zeigen, welche sportlichen Elemente es zukünftig in die Aufpreisliste schaffen könnten und wie man den i30 N damit individualisieren könnte. Motorseitig ändert sich allerdings nichts: Den i30 N wird es weiterhin in zwei Varianten mit 250 oder 275 PS geben.