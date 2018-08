Der i40 wird wahrscheinlich als erstes Hyundaimodell von der Studie "Le Fil Rouge" inspiriert sein.

Die nächste Generation der Mittelklasselimousine Hyundai i40 kommt vermutlich erst 2019 auf den Markt, dreht aber schon jetzt Testrunden auf der Nordschleife des Nürburgrings. Der Prototyp ist aber noch so stark getarnt, dass man nahezu keine Schlüsse auf das zukünftige Design ziehen kann. Man kann aber davon ausgehen, dass die Designer einige Elemente der spektakulären Hyundai-Studie "Le Fil Rouge" übernehmen werden. Die komplette Karosserie ist mit Folie überzogen. Am Heck trägt der Erlkönig viereckige Rückleuchten, die aussehen als wären sie einfach aufgesetzt worden. Zur Kühlung wurden zwei quadratische Löcher offen gelassen. Der Innenraum wurde mit einem Überrollkäfig und Sportsitzen auf die Testfahrten vorbereitet. In der Seitenansicht ähnelt die Limousine mit ihren runden Linien dem aktuellen i40.