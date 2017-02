Hyundai IONIQ — 23.02.2017 Drei alternative Antriebe in einem Modell Der neue IONIQ von Hyundai nimmt allen die Angst, die bisher Kompromisse bei alternativen Antriebsformen fürchteten. Clevere Lösungen sorgen dafür, dass sich Form und Funktion vereinbaren lassen.

Nur Details unterscheiden das Trio



80 Prozent Ladung in 23 Minuten



Höchste Ansprüche bei Komfort, Sicherheit und Konnektivität

Höchste Ansprüche erfüllen Komfort Die Antriebselemente finden in Motorraum oder unter der Fahrgastzelle Platz, ohne das Raumangebot für Insassen und Gepäck im Vergleich zu herkömmlich angetriebenen Kompaktwagen einzuschränken. Die Rücksitzlehnen können zur Erweiterung des Kofferraums bequem umgeklappt werden, so dass auch große Gepäckstücke problemlos verstaut werden können.



Mit einem Ladevolumen von 443 Litern (nach VDA-Norm 211) und bis zu 1.505 Litern (nach VDA-Norm 214) bei umgelegter Rücksitzbank gehört der Kofferraum zu den Besten der alternativ angetriebenen Fahrzeuge im C-Segment. Um unerwünschte Geräusche und Vibrationen zuverlässig vom Innenraum fernzuhalten, sind umfangreiche Dämmmaßnahmen gegen Lärm im IONIQ integriert worden. Sicherheit Bereits bei der Ausstattungslinie Trend für den IONIQ Hybrid und IONIQ Elektro sind serienmäßig ein autonomer Notbremsassistent, eine Smart Cruise Control (SCC), eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsreglung und ein Spurhalteassistent enthalten. Konnektivität Während die Hybrid-Variante über ein Audiosystem mit DAB-Radio, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Streaming-Funktion und fünf Zoll großem Display verfügt, findet sich im Elektro ein Radio-Navigationssystem mit acht Zoll großem Bildschirm. Der hochmoderne Routenfinder, ab Style auch beim Hybrid kostenlos an Bord, leistet weit mehr als nur die Zielführung: Via Android Auto und Apple CarPlay können diverse Funktionen eines Smartphones in die Anlage eingebunden und über den kapazitiv reagierenden Touchscreen gesteuert werden. Das Multimediasystem wird erstmals bei einem Hyundai Modell eine Smartphone-Ladefläche für kabelloses, induktives Laden ergänzt. 1 von 3

Fotos: Hyundai

eim Hyundai IONIQ stehen Fahrspaß und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt. Ganz egal, ob die Entscheidung für die Hybrid-, Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Variante fällt. Immer wird schon im äußeren Erscheinungsbild unterstrichen, dass Effizienz nicht mit Verzicht gleichzusetzen ist.Das Design bleibt unabhängig von der eingesetzten Antriebsform stets nahezu gleich, da alle gemeinsam für eine Plattform entwickelt wurden. Das ist weltweit bisher einmalig. Die flüssigen Linien der coupéhaften Karosserieform ermöglichen allen drei Varianten einen günstigen Luftwiderstand. Im Grunde lässt sich das Trio nur in Details von einander unterscheiden. Während zum Beispiel die Hybrid-Modelle über einen schwarzen Kühlergrill verfügen, macht der Elektro genannte rein strombetriebene IONIQ mit einer silberfarbenen, geschlossenen Front auf sich aufmerksam.Auch bei den eingesetzten Antriebsformen wurden neue Wege beschritten. Der GDI-Benziner mit 77 kW (105 PS) Leistung wurde speziell für den Einsatz in IONIQ Hybrid und IONIQ Plug-in-Hybrid neu entwickelt. Die von Hyundai entwickelte Hybrid-Technologie erhöht das Fahrzeuggewicht nur minimal, steigert im Gegenzug die Effizienz aber erheblich. In Kombination mit dem Elektroaggregat zeigt der Vierzylinder sein ganzes Sparpotenzial: Der IONIQ Hybrid benötigt mit 15-Zoll-Felgen auf 100 Kilometern Fahrtstrecke lediglich 3,4 Liter Kraftstoff Der IONIQ Elektro wird, wie der Name schon sagt, dagegen rein elektrisch betrieben. Die Reichweite je Akkuladung beträgt dabei bis zu 280 Kilometer. Als Stromspeicher werden in allen drei Varianten modernste Lithium-Polymer-Batterien eingesetzt, die bedeutsam schneller laden. Der Stromspeicher im IONIQ Elektro bietet eine Kapazität von 28 kWh und wird beispielsweise an einer 100-kW-Ladestation innerhalb von nur 23 Minuten wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Zudem haben die Batterien einen deutlich weniger ausgeprägten Memory-Effekt, ein niedrigeres Gewicht sowie eine hervorragende maximale Leistung.Die Ingenieure von Hyundai haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um nicht nur auf Seiten der Technologie und des Designs zu punkten, sondern gleichzeitig auch höchste Ansprüche in den Bereichen Komfort, Sicherheit und Konnektivität zu erfüllen.Alle diese Innovationen zeigen, dass Hyundai mit den neuen Modellen der IONIQ Baureihe das Ziel verfolgt, die individuelle Mobilität nicht nur umweltfreundlicher zu gestalten, sondern diese alternativ angetriebenen Automobile auch möglichst vielen Kunden zugänglich zu machen.