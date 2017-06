Hyundai Kona und andere dämliche Autonamen — 13.06.2017 Ey, du Kona! Kona klingt im Portugiesischen wie ein sehr vulgärer Ausdruck für das weibliche Geschlechtsteil. Dazu: weitere dämliche Autonamen!

Ups: "Schei**", "Wich***", MiEV!

In Frankreich wird e-tron nicht als Kompliment verstanden. Ein Blick ins Wörterbuch klärt auf. Diese und weitere Modelle mit unglücklichen Namen zeigt AUJTO BILD in der Bildergalerie! Die dämlichsten Autonamen zur Galerie Hyundai ist nicht der einzige Hersteller, der bei der Namensfindung ins, Entschuldigung, Klo gegriffen hat. Der zugegebenermaßen drastische Ausdruck scheint hier passend, denn häufig erinnern unglückliche Modellbezeichnungen an fäkal eingefärbte Schimpfwörter. Zum Beispiel "e-tron", Audis Bezeichnung für die Elektrolinie. Obwohl der Name auf französisch "Schei**" bedeutet, hielten die Ingolstädter daran fest – ebenso wie Mercedes am Vaneo , der wie ein dreilagiges Klopapier aus Bayern heißt. Mitsubishi dagegen nannte seinen Stromer i-MiEV irgendwann lieber einfach nur noch EV . Ähnlich reagierten die Japaner einst im spanischsprachigen Raum beim Pajero , dessen Übersetzung "Weichei" oder umgangssprachlich gar "Wich***" lautet. Dort sowie in Nordamerika heißt der Geländewagen seither Montero. Nebenbei bemerkt: Auch die Pajero-Lizenzproduktion Hyundai Galloper (bis 2003) hatte zumindest in Deutschland im wörtlichen Sinne einen klangvollen Namen. Mehr aber auch nicht.

Autoren: Christian Jeß , Maike Schade

Feierstimmung bei Hyundai : Am 13. Juni 2017 wurde das neue Kompakt-SUV der Marke vorgestellt. Der Kona, benannt nach einem malerischen Distrikt auf der Big Island von Hawaii, soll in ganz Europa gegen Konkurrenten wie Opel Mokka oder Renault Captur antreten. In ganz Europa? Nein. In einem vergleichsweise kleinen, manchmal recht unbeugsamen Land wird das jüngste Hyundai-Familienmitglied Kauai heißen: in Portugal. Dort nämlich klingt Kona verdächtig nach "Cona". Und das wiederum ist eine reichlich vulgäre Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil. Vielleicht wäre es ganz sinnig gewesen, das Kompakt-SUV in ganz Europa Kauai (eine der acht Hauptinseln Hawaiis) zu taufen? Irgendwie brennt sich das Wort, das mit "Fo" beginnt und fünf Buchstaben hat, doch im Gehirn ein. Wer einmal davon gehört hat, wird bei einem vorbeifahrenden Kona vermutlich nicht an weiße Strände, Palmen und Blumengirlanden denken. Oder?