Hyundai Kona Winter Drive — 29.03.2018 Drei Kona im Schnee Drei AUTO BILD-Leser waren auf der höchsten Rennstrecke Europas in Val Thorens mit dem Allrad-Hyundai unterwegs. Was sie dabei und auf dem Genfer Autosalon erlebten, erfahren Sie hier.

Diese Teststrecke ist kurz und bündig – und hat es in sich. Auf nur 760 Metern windet sich das "Ice Driving Alain Prost" eng verschlungen durch die Savoyer Alpen am Ortseingang von Val Thorens (Frankreich). Es liegt auf 2200 Meter Höhe, das ist auch im März ein sicherer Garant für Eis und Schnee. "Sauglatt", bringt es AUTO BILD-Leserin Julia Purschke (24) aus Erding bei München auf den Punkt. Zusammen mit Kfz-Mechaniker Sami Khadim (21) aus Madrid und Rentner Tom Stein (68) aus Glasgow hat Studentin Julia das große Glück, am internationalen Hyundai-Winterdrive teilzunehmen – und eine Menge zu lernen. Vor allem über drei Kona auf Eis und Schnee sowie die Vorzüge von Allradantrieb. Für Tom Stein, waschechter Schotte, ein klarer Fall: "Nach den Erfahrungen vom Ice Driving würde ich mir den Allradantrieb nicht sparen."

"Hilfe, die Schneewände kommen näher."

"Auf dieser vereisten Strecke habe ich eine Menge gelernt. Der Allradantrieb des Kona bringt viel zusätzliche Sicherheit." Tom Stein aus Glasgow

Besuch auf dem Genfer Salon