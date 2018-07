D

ie AUTO BILD-Erlkönigjäger haben in den USA einen frühen SUV-Prototyp von Hyundai auf Testfahrt erwischt. Das Mini-SUV ist offenbar kleiner als der Hyundai Kona: Gerüchten zufolge soll es auf dem Kia Stonic basieren. Getestet wurde der Erlkönig aber zusammen mit einem Kia Soul. An der Front ist zu erkennen, dass das Mini-SUV, wie der Kona, ein vom Scheinwerfer abgetrenntes Tagfahrlicht erhält. Auch der Grill erinnert an Hyundais bisheriges Einstiegs-SUV. Die Seitenlinie ist dagegen dem Stonic entliehen, nur der Übergang von der A-Säule in die Dachkante ist beim Erlkönig äußerst spitz. Am Heck ist durch die starke Tarnung nicht viel zu erkennen, die Rückleuchten scheinen aber eine quadratische Form zu erhalten.