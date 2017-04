IAA 2017: Autoneuheiten — 21.04.2017 Highlights der IAA 2017 Der nächste BMW M5, Mercedes' erster Pick-up, Audis neue Luxuslimousine A8, der VW Golf T-Roc und viele mehr: Das sind die Stars der IAA 2017!

Autor: Jan Götze

remieren-Feuerwerk in Frankfurt! Auf der IAA 2017 (14. bis 24. September) lupfen fast alle großen Hersteller das große Tuch von einer oder gleich mehreren Auto-Neuheiten.Audi bringt die neue Luxuslimousine A8 nach Frankfurt, Mercedes-AMG feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit dem über 1000 PS starken und mehr als zwei Millionen Euro teuren Project One, Seat präsentiert das komplett neue Kompakt-SUV Arona auf Basis des aktuellen Ibiza, Jaguar zeigt den Kombi XF Sportbrake, VW bringt das Golf-SUV T-Roc und den neuen Polo mit und BMW hat den neuen M5 dabei.Bisher haben sich laut VDA über 50 Pkw-Marken angemeldet. Einige Hersteller werden allerdings nicht nach Frankfurt kommen. Peugeot hat bereits im Dezember 2016 abgesagt. Die Franzosen wollen zukünftig dort vertreten sein, wo Kunden das Auto erleben können. Auch die Citroën-Nobelmarke DS wird keinen Stand auf der IAA haben. Nissan nimmt nicht Teil, weil die Marke sich lieber auf der Technologiemesse CeBit im März 2017 in Hannover präsentiere. Volvo zeigt neue Autos nur noch auf einer Messe pro Kontinent, in diesem Jahr war das der Genfer Salon in Europa. Dort hat auch Mitsubishi ausgestellt, den Rest des Jahres will man sich auf kleinere Messen konzentrieren. Auf Infiniti und alle Marken von Fiat Chrysler, Alfa Romeo , Fiat, Lancia, Abarth und Jeep, müssen Besucher der IAA ebenfalls verzichten.Die 67. IAA Pkw findet vom 14. bis 24 September 2017 in Frankfurt am Main statt. Davor sind die Pressetage am 12. und 13. September. Der 14. und 15. September sind Fachbesuchertage, ab Samstag, 16. September, ist die IAA für das breite Publikum zugänglich, sie ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets für die IAA 2017 gibt es im Onlineshop und an den Kassen vor Ort.