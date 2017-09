IAA 2017: Hostessen — 18.09.2017 Frankfurter Schönheiten Auf der IAA 2017 machen nicht nur die Autos was her – auch die Hostessen sind von der Automesse nicht mehr wegzudenken. AUTO BILD zeigt die schönsten Frauen in Frankfurt!

eben dem Mercedes-AMG Project One, dem Dacia Duster und dem Bentley Continental GT machen auch die attraktiven Hostessen die IAA zu einer Pflichtveranstaltung für Autofans. Das Lächeln der mal mehr, mal weniger gewagt gekleideten Schönheiten verwandelt immer noch jedes unspektakuläre Auto in ein Highlight. AUTO BILD zeigt die schönsten Frauen in Frankfurt!