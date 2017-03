IAA Frankfurt 2017: Vorschau — 30.03.2017 Premieren-Party auf der IAA Die neue Luxuslimousine Audi A8, der Hypersportwagen Mercedes-AMG Project One und viele mehr: Das sind die Stars der IAA 2017!

Nach dem Insignia Sports Tourer präsentiert Opel den Insignia Country Tourer auf der IAA 2017.

IAA Frankfurt 2017: Vorschau und Highlights zur Galerie

Autor: Jan Götze

Premieren-Feuerwerk in Frankfurt! Auf der IAA 2017 (14. bis 24. September) lupfen fast alle großen Hersteller das große Tuch von einer oder gleich mehreren Auto-Neuheiten. So bringt Audi die neue Luxuslimousine A8 nach Frankfurt, Mercedes-AMG feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit dem über 1000 PS starken und mehr als zwei Millionen Euro teuren Project One, Seat präsentiert das komplett neue Kompakt-SUV Arona auf Basis des aktuellen Ibiza.