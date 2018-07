Die ersten Exemplare des elektrischen Stadtbusses Mercedes eCitaro werden Ende des Jahres ausgeliefert.

Alle zwei Jahre findet in Hannover die wichtigste europäische Messe für Nutzfahrzeuge statt. Die Schwerpunkte der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge (20. bis 27. September 2018) sind alternative Antriebe , Digitalisierung und automatisiertes Fahren. Renault Trucks und MAN zeigen auf der Messe Lieferwagen und Lkw mit Elektroantrieb. Die Münchner möchten mit der "Platooning" genannten Technologie in Zukunft Kraftstoff sparen, die Nerven der Fahrer schonen und für mehr Sicherheit auf den Autobahnen sorgen. Insgesamt schwören die Hersteller immer mehr dem Diesel ab. Iveco hat seinen Stand sogar zur dieselfreien Zone erklärt. Die Bussparte von Mercedes stellt mit dem eCitaro einen elektrischen Stadtbus vor, der noch 2018 in einigen Metropolen unterwegs sein wird.