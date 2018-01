Intel auf der CES 2018 — 12.01.2018 5 Fragen an Intel Wann kommt das autonome Auto, was ist mit unserer Datensicherheit und welche Hersteller haben bald "Intel inside"? AUTO BILD hat Intel fnf Fragen gestellt.

"Intel Inside" stand frher lediglich auf Rechnern. Mittlerweile geht Intel vielfltige Wege und bereitet unter anderem die Zukunft frs autonome Auto vor. So gehrt mittlerweile der Sensorhersteller Mobileye zum Unternehmen und neben BMW sind Waymo, Nissan VW und BAIC Motors Partner des IT-Unternehmens. AUTO BILD hat auf der CES mit Kathy Winter, Vice President und General Manager der Automated Driving Division von Intel, gesprochen.KW: Heute sind Sensoren wie Radar und Kameras wirklich kleiner als vor einigen Jahren und zugleich leisten sie mehr, haben eine bessere Auflsung. Damals mssen viele Hersteller beim Brainstorming ber das autonome Auto noch an 2030 gedacht haben, aber jetzt geht alles weitaus schneller.KW: Nein. Wir sammeln mit Mobileye nur Kilobits pro Kilometer. Es geht um das Sammeln von kleinen Datenmengen zur Straen- und Umgebungsbeschaffenheit, nicht darum, jemanden zu verfolgen. Quelle der Daten sind die Auenkameras der Fahrzeuge, die dann beispielsweise eine Baustelle registrieren knnten, die in der Karte vermerkt wird und die andere dann umgehen knnen.KW: Konkret knnen wir das nicht sagen. Intel und Mobileye stellen mit der Plattform eine Gesamtlsung vor. Autohersteller knnen sich fr das Gesamtangebot oder Teile davon entscheiden. Wir arbeiten bereits jetzt mit Herstellern wie BMW, Nissan und BAIC Motors oder Unternehmen wie Waymo zusammen.KW: Ich gehe von 2020/2021 aus. Im privaten Raum wird es sicherlich eher autonome Fahrzeuge geben. Der groe Durchbruch ist fr 2025 zu erwarten, ab da wird autonomes Fahren stark zunehmen.KW: Nein, absolut nicht.