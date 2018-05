Iveco Lyding Malmö 400: Wohnmobil-Test

E s klingt nach einem wagemutigen Experiment: Ein in die Jahre gekommenes Luxus- Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden s klingt nach einem wagemutigen Experiment: Ein in die Jahre gekommenes Luxus- Wohnmobil zum Preis eines zweiwöchigen Familien-Pauschalurlaubs – geht sowas wirklich gut? Bei einer Expedition durch die Gebrauchtwagen-Börsen bleiben wir an einem Iveco , Baujahr 1980, mit Lyding-Aufbau von 1984 hängen. Uff, fast 40 Jahre alt, lächerliche 5000 Euro teuer – und ein Hersteller, den heute keiner mehr kennt. Dafür gibt es einen aus dem Vollen geschnitzten Alkoven mit H-Kennzeichen , der als rollendes Stück Autogeschichte ganz legal in jede Umweltzone darf, der voll wintertauglich ist und auf keinem Campingplatz ein zweites Mal auftaucht.

Auch im vierten Jahrzehnt weckt der Iveco Vertrauen

Optisch ist der Lyding ein Relikt der Bonner Republik – solide, aber spießig. Rein funktional gibt's jedoch wenig auszusetzen. Technische Daten: Iveco Lyding Malmö 400 Motor Vierzylinder, längs Ventile/Nockenwellen 2 pro Zylinder/1 Hubraum 2445 cm3 Leistung 53 kW (72 PS) bei 4000/min Drehmoment 147 Nm bei 2400/min Höchstgeschwindigkeit t 105 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang-Schaltgetriebe/Hinterrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 80/2350/3200 mm Radstand 3700 mm Wendekreis 12,5 m Leergewicht/Zuladung 3250/700 kg Anhängelast (gebremst) 750 kg Anhängelast (ungebremst) 750 kg Anzahl Sitzplätze 4 Liegefläche L/B 2,00/1,10 m (unten) 2,00/1,40 m (oben) Frisch-/Abwassertank 120/100 l Kühlbox 100 l Dreiflammenkocher Gasbetrieb Spülbecken mit Zweihebelhandmischer Bordbatterie 110 Ah Externer Stromanschluss 230 V Neupreis ab 43.750 Mark Klar, sein Grundriss wirkt für heutige Begriffe altmodisch, aber so waren Luxus-Womos Mitte der 80er fast immer aufgeteilt. Pappelholz-Möbelfronten und eine Plüsch-Wohnlandschaft waren für manche Hochpreis-Hersteller noch bis in die 2000er-Jahre erste Wahl. Doch rein funktional ist dem kantigen Vier-Personen-Domizil wenig vorzuwerfen. An der Bewegungsfreiheit fehlt es nicht, teilweise nachgerüstete Details wie eine Druckwasserheizung oder die professionell auf dem Dach installierte Klima- und Solaranlage versprechen hohen Reisekomfort. Den Vintage-Küchenblock mit gefliester Arbeitsplatte und die weich gepolsterte, zum Bett umbaubare Rundsitzecke könnten Berliner Prenzelberg-Hipster schon wieder kultig finden. Die Machart des Aufbaus dokumentiert den hohen Anspruch des nordrheinwestfälischen Kleinserien-Herstellers: Alles fasst sich seriös und solide an, scheint für eine extrem lange Nutzungsdauer optimiert zu sein und weckt auch im vierten Jahrzehnt noch das Vertrauen des Käufers. Lyding setzte bei seinen Aufbauten damals auf die gleiche Technologie wie Niesmann+Bischoff bei seinen Clou-Modellen: ein kältebrückenfreies Sandwich-Außenwandsystem mit einem Millimeter starken Aluplatten und Integralschaumkern. Umso mehr Aufmerksamkeit verdient der Zustand des Basisfahrzeugs, weil es in puncto Langzeit-Qualität nicht mithalten kann.

72 PS ringen mit fast vier Tonnen Gesamtgewicht