Jaguar F-Type R AWD Cabriolet: Dauertest

Michael Iggena

Fazit

Jaguar interpretiert den Begriff "Supersportler" so völlig anders als etwa Porsche oder Ferrari. Wir jedenfalls hatten mit keinem anderen Dauertester zuvor so viel Fahrspaß. Die unbändige Kraft, die souveränen Fahrleistungen, der akzeptable Verbrauch, der betörende Klang – das alles fasziniert und bleibt in bester Erinnerung. Da geraten die kleinen Schrulligkeiten des Briten in den Hintergrund, machen ihn umso liebenswerter. Teutonische Perfektion oder zusätzliche Assistenzsysteme haben wir zu keiner Zeit vermisst.