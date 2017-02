Jeep Grand Cherokee (Typ WH): Gebrauchtwagen-Test — 03.02.2017 Kann man diesem Ami noch vertrauen? Im Dieselskandal gerät jetzt auch Jeep ins Visier. Aber der Mercedes­-Motor der älteren Modelle ist nicht betroffen: Der Grand Cherokee im Gebrauchtwagen-Test.

Der Grand Cherokee ist ein talentierter Kletterer



Der WH hat serienmäßig eine Geländereduktion, das Topmodell Overland sogar drei Differenzialsperren.

Technische Daten: Jeep Grand Cherokee (Typ WH) Motor V6-Turbodiesel/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 je Zylinder/4 Hubraum 2987 cm³ Leistung 160 kW (218 PS) bei 4000/min Drehmoment 510 Nm bei 1600/min Höchstgeschwindigkeit 200 km/h 0–100 km/h 8,8 s Tank/Kraftstoff 79 l/Diesel Getriebe/Antrieb Fünfstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4750/1862/1740 mm Kofferraumvolumen 460­1909 l Leergewicht/Zuladung 2215/2750 kg

Der Grand Cherokee 3.0 CRD ist ein ideales Zugfahrzeug



Laufruhig, kräftig und haltbar: Unser Testwagen trägt den Dreiliter-V6-Turbodiesel von Mercedes unter der Haube.

Lars Busemann Fazit Ihn stoppt so schnell weder ein Hindernis im Gelände noch ein technisches Problem. Der Grand Cherokee ist ein solides, sehr geländegängiges Auto. Erste Wahl bei den Motoren: der 3.0 CRD. Schwächen: mäßige Verarbeitung, billige Materialien, ausgeschlagene Achsgelenke.



ieder Vorwürfe gegen einen Autohersteller: Die US-Umweltbehörde EPA hat die Abgasreinigung von-Diesel-Modellen ins Visier genommen. Kann man diesemjetzt überhaupt noch vertrauen? Kommt auf das Baujahr an: Betroffen von den Vorwürfen sind die Modelljahre 2014 bis 2016, die verdächtigen Fahrzeuge besitzen Diesel von VM Motori, einem italienischen Motorenbauer. Andere Modelle, wie beispielsweise unser Gebrauchtwagen mit dem 3.0 CRD von Mercedes unter der Haube, finden sich nicht auf der EPA-Liste.Unser Jeep gehört zur dritten Generation des Grand Cherokee (Typ WH, 2005 bis 2010): Komfort war nun endgültig ebenso wichtig wie Geländegängigkeit. Für höheren Federungskomfort sind die Vorderräder an doppelten Querlenkern aufgehängt. Im Gegensatz zu vielen SUVs hat der WH grundsätzlich eine Geländereduktion serienmäßig, das Topmodell Overland sogar drei Differenzialsperren. Derzählt somit zu den talentierten Kletterern. Für echte US-Liebhaber gibt es nur einen Antrieb: einen der drei grollenden, bassig brabbelnden V8-Benziner.of Show: die 2006 vorgestellte Spitzenversion SRT8 mit 6,1 Liter großem Hemi-V8, 426 PS und tiefergelegtem Sportfahrwerk . Weniger krawallig und geschmeidiger cruist es sich in den Varianten 4.7 und 5.7. Zuverlässig und haltbar sind alle drei V8 , allerdings sind sie im Alltag kaum unter 15 Liter Super zu bewegen.Klare Sache: Die speziell für den Europaverkauf bei Magna im österreichischen Graz endmontierte Dieselversion ist zu Recht der bei uns meistverkaufte. Weil Daimler und-Mutter Chrysler bei der Entwicklung desliiert waren (1998 bis 2007), steckt ein Mercedes-V6 unter der Haube. Und der macht seine Sache richtig gut: Er ist ähnlich drehmomentstark wie die V8-Benziner, aber problemlos unter zehn Liter Diesel zu bewegen. Überzeugend auch der gute Federungskomfort. So punktet der3.0 CRD trotz seiner manchmal etwas nachlässigen Verarbeitung als souveränes Reise- und Zugfahrzeug.