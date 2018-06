N

ach vier Jahren Bauzeit spendiert Jeep dem Renegade ein Facelift . Das Update beinhaltet ein aufgefrischtes Design und neue Benzinmotoren. Die ersten Bilder zeigen, dass die optischen Änderungen eher moderat ausfallen. Dank der neuen Lichtsignatur erstrahlt das Tagfahrlicht in den weiterhin runden Frontleuchten nun in einem waagerechten Strich. Die Frontschürze wurde neu gestaltet. Am Heck bleibt es bei den typischen, x-förmigen Rückleuchten, die jetzt allerdings weniger prominent wirken: Das X ist nun nicht mehr weiß, sondern rot und trägt ein rundes, weißes Element in der Mitte. Unterm Nummernschild befindet sich nun der Griff für die Heckklappe.