ie alten Jeep -Fans werden nach dieser Nachricht direkt die Amerikaflagge im Vorgarten auf halbmast hängen: Ab September startet der frisch überarbeitete Renegade mit einem Dreizylinder ! Oh my God – ist das der Anfang vom Ende? Keine Sorge, im Fiat-Konzern sind sie bemüht, die Identität von Jeep zu waren.

Klein aber oho: Im modellgepflegten Renegade arbeitet ein Einliter-Dreizylinder mit 120 PS – und das reicht.



Der aufgeladene Einliter ist eine komplette Neuentwicklung und soll nach und nach in diversen Konzernmodellen zum Einsatz kommen. Mit 120 PS übertrifft er im Renegade den bisherigen 1,6-Liter um 10 PS und soll dabei rund 20 Prozent weniger verbrauchen. Nicht schlecht, zumal er bei ersten Testfahrten überraschend kultiviert und geschmeidig zur Sache ging. Darüber rangiert ein neuer 1,3-Liter-Vierzylinder mit 150 PS und Doppelkupplungs-Getriebe oder 180 PS und Neunstufen-Wandlerautomatik, der dann auch Allrad besitzt. Die Preise stehen noch nicht fest, dürften sich aber zum Vorgänger kaum unterscheiden, also ab 20.000 Euro. Wem das auf der Suche nach Fahrspaß nicht reicht, der kann sich gerne am anderen Ende der Jeep-Preisliste umschauen.