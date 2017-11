Jeep Wrangler (2018): Motoren, Preis, Bilder — 29.11.2017 Der Wrangler bleibt sich treu Der neue Jeep Wrangler wird noch geländegängiger als sein Vorgänger. Erstmals kommt ein Verteilergetriebe zum Einsatz. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: Sanft modernisiertes Design



Es sind viele verschiedene Karosserievarianten erhältlich. LA Auto Show 2017: Auto-Neuheiten zur Galerie Jeep präsentiert auf der LA Auto Show (1. bis 10. Dezember 2017) den neuen Wrangler. Der ist konsequent auf Geländegängigkeit ausgelegt und soll sich abseits von befestigten Straßen sogar noch besser schlagen als sein Vorgänger. Das liegt vor allem an dem neuen zweistufigen Verteilergetriebe, das jederzeit ein ideales Drehmoment an alle vier Räder weiterleitet. Mit der neuen Generation soll der Offroader aber auch alltagstauglicher und komfortabler werden. Traditionell ist das Modell als Zwei- oder Viertürer und in vielen verschiedenen Karosserie- und Dachkombinationen bestellbar. Optisch wurde er nur behutsam modernisiert. Den größten Unterschied macht die Front mit dem leicht verändertem Grill und überarbeiteten Leuchten. Es bleibt beim runden Abblendlicht, das Tagfahrlicht wandert allerdings seitlich auf den Kotflügel, wo es als Leuchtband neben dem Blinker angebracht ist. Optional sind Scheinwerfer und Rückleuchten mit LED-Technik lieferbar. Um die Emissionswerte zu senken, arbeitet Jeep außerdem an der Aerodynamik und dem Gewicht: Eine stärker geneigte Windschutzscheibe , die bei Bedarf umgeklappt werden kann, und ein besserer Abschluss zur Frontscheibe bei der Softtopversion sorgen für weniger Luftwiederstand. Teile des neuen Wrangler sollen zur Gewichtsreduktion aus Aluminimum bestehen. In den USA kommt der Geländewagen im Januar 2018 auf den Markt. Europäische Kunden müssen sich noch bis zum zweiten Halbjahr 2018 gedulden.

Interieur: Analoge Instrumente und digitale Anzeigen



Der Innenraum wird von einem zentralen Bildschirm dominiert.

Ausstattung und Connectivity: zeitgemäße Vernetzung



Der mittlere Bildschirm kann personalisiert werden und zeigt verschiedene Fahrzeuginfos an.



Motoren und Preis: Dieselpower für Amerika



In Europa ist nur der neue Zweiliter-Vierzylinder-Benziner erhältlich.

Autor: Elias Holdenried

Größere Veränderungen hat Jeep im Innenraum durchgeführt. Dominiert wird dieser zukünftig von einem 7,0 oder optional 8,4 Zoll großem Touchscreen, der zentral positioniert ist und je nach Konfiguration verschiedene Fahrzeuginformationen anzeigt. Darunter befinden sich unter anderem die Steuerelemente der Klimaanlage und mehrere USB-Eingänge. Auffällig ist der zweite Schalthebel, der das Verteilergetriebe steuert. Ebenfalls neu ist das Multifunktionslenkrad, mit dem man die meisten Funktionen, wie zum Beispiel die Musikanlage, steuern kann. Eine weitere Neuerung ist der digitale Bildschirm zwischen den analogen Instrumenten. Akzente in Wagenfarbe sollen das Armaturenbrett aufhellen. Gestartet wird der Motor mittlerweile über einen Startknopf. Die Sitze sind je nach Ausstattungsvariante entweder mit Stoff oder Leder bezogen. Da größtenteils Hartplastik verbaut wird, können die Oberflächen ohne Probleme abgewaschen werden. Ab der Ausstattungsvariante "Sahara" wird der Armaturenträger aber mit weicheren Kunststoffen aufgeschäumt.Der Wrangler ist in den drei Ausstattungsvarianten "Sport", "Sahara" und "Rubicon" erhältlich. Der Offroader bekommt mit dem Modellwechsel zahlreiche neue Assistenzsysteme, wie zum Beispiel einen Totwinkel-Warner, einen Querverkehrsalarm und eine Rückfahrkamera. Der große Zentralbildschirm kann nach den Bedürfnissen und Interessen des Fahrers neu konfiguriert werden. Die neueste Generation des "UConnect"-Systems zieht erstmals in den Wrangler ein und ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Außerdem lässt sich damit beispielsweise die Klimaanlage bedienen oder das Handy mit dem Soundsystem verbinden. Auf der Aufpreisliste stehen unter anderem ein beheizbares Lenkrad, eine Sitzheizung und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik.Die Motorenpalette für den europäischen Markt ist sehr überschaubar. Hierzulande wird der Wrangler zum Marktstart nur mit dem neu entwickelten und 270 PS starkem Zweiliter-Turbovierzylinder angeboten. Dieser ist an eine Achtgang-Wandlerautomatik gekoppelt. Der altbekannte 3,6-Liter-V6 wurde überarbeitet, leistet jetzt 285 PS und bleibt in den USA weiterhin im Angebot. Im Gegensatz zu den europäischen Versionen ist dieser Motor auch mit einem Sechsgangschaltgetriebe erhältlich. Erstmals bietet Jeep den Wrangler in den USA auch als Diesel an. Der selbstzündende Dreiliter-V6 ist dort ab 2019 verfügbar. Offizielle Preise hat Jeep zwar noch nicht genannt, da der Wrangler aber bisher bei 36.900 Euro startete, geht AUTO BILD davon au,s dass die neue Generation nur geringfügig teurer wird.