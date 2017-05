JP Performance: Mercedes-Benz G 500 4x4² — 09.05.2017 Wer will JPs Bossmobil? Der Mercedes G 500 4x4² von JP Performance steht zum Verkauf – Chromfolierung im Zebra-Look inklusive. So teuer ist der G!

Unter 200.000 Euro für den G 500 4x4² von JP

JP spendierte dem Mercedes G 500 4x4² eine Chromfolierung im Zebra-Look.

Autor: Jan Götze

P's "Bossmobil" steht zum Verkauf! Zu kaum einem Auto passt dieser Begriff besser als zum mächtigen Mercedes-Benz G 500 4x4². Zugegeben, der Tuner und Youtube-Star Jean Pierre Kraemer hat so einige "Ballermänner" in der Garage stehen, aber bei diesem Monstrum spricht sogar der PS-Profi von einem echten Bossmobil. Jetzt können Fans (von JP oder dem Auto) den G 500 4x4² kaufen. Der Preis für den knapp ein Jahr alten Offroader: 198.000 Euro – Chromfolierung im Zebra-Look inklusive! Aber wieso verkauft JP den G 500 4x4² nach nicht mal einem Jahr schon wieder?Ganz einfach, der Wagen hat ihm nie gehört. Von Anfang an war ausgemacht, dass JP den G 500 4x4² vom Mercedes-Autohaus Bald AG in Siegen nur für ein paar Monate gestellt bekommt. Oder, wie JP es ausdrückt: "für eine ausgiebige Probefahrt". Nach der Essen Motor Show 2016 musste er das Bossmobil wieder zurückgeben. Deshalb fiel auch das Tuning vergleichsweise moderat aus. Die selbstgebaute Auspuffanlage hat JP wieder entfernt, der zukünftige Besitzer muss also mit dem serienmäßigen Sound auskommen. Die Chromfolierung im Zebra-Look bleibt, und auch am Durchschnittsverbrauch von rund 20 Litern auf 100 Kilometer wird sich nichts ändern. Jetzt steht der thulitrote G 500 4x4² mit 5000 Kilometern auf der Uhr für 198.000 Euro zum Verkauf. Der Neupreis des G 500 4x4² liegt bei 231.693 Euro. Der prominente "Vorbesitz" kostet also keinen Aufpreis, im Gegenteil: Der neue Besitzer spart sogar noch knapp 35.000 Euro. Aber dran denken: Waschstraßen und Parkhäuser sind tabu! Das war auch die erste Lektion für JP.