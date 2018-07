Spoiler an Spoiler: GT3 RS und JPs 911 GTurbo im GT3 RS-Look mit 780 PS.

In genau diesem Style bietet der Händlerden Porsche 911 Turbo aktuell fürzum Verkauf an (Stand 31. Juli 2018). Der nächste Besitzer bekommt den Porsche also so, wie ihn JP zuletzt selbst gefahren ist –. Und die Liste ist extrem lang! Kleiner Auszug der wichtigsten Tuning-Maßnahmen: Derwurde mit größerenn,undvongepusht. Das sindals bei einem. Bei der Optik setzt JP fast ausschließlich aufstammen vomvom. Die passende Heckstoßstange wurde mit Öffnungen für die Ladeluftkühler versehen und hat einen mittigen Auslass für den umgebauten. Seitenschweller, Heckdeckel und Spoiler sind vom GT3 RS. Hinzu kommen zahlreiche Änderungen, die im ersten Moment gar nicht auffallen: So mussten die Klimaleitungen neu verlegt, die GT3-Blinker angelernt und die aktive Frontlippe sowie der ausfahrbare Heckspoiler des 911 Turbo auscodiert werden. Dasdesgetauften 911 ist einmit Ausgleichsdämpfern. Interessant wird es bei den Felgen: Die sehen auf den ersten Blick aus wie, sind aber vonund deutlich größer als die Porsche-Felgen. JPs Setup:an der Vorderachse undZoll an der Hinterachse.