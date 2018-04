Für die Audi-Motoren mit ihrer ausgeklügelten Turboaufladung und Direkteinspritzung bietet das Unternehmen den neuen Ersatzluftfilter K&N E-0646 an. Dem verpasste K&N deutlich mehr Falten und vergrößert so die Gesamtoberfläche des Filters. So erreicht mehr Luft den Motor. Zudem lässt das extrem luftdurchlässige Baumwoll-Gaze-Filtermedium die Luft ungehindert durch das Ansaugsystem strömen, entfernt dabei aber gleichzeitig bis zu 98 Prozent aller in der Luft befindlichen Verunreinigungen. Das exakt für diese Motoren entwickelte Drop-In-Ersatzdesign macht eine kinderleichte Installation möglich.

Um das Potential der Volvo-Triebwerke optimal zu nutzen, kann den Motoren mit dem Ersatzluftfilter K&N 33-3055 ein Upgrade verpasst werden. Wie alle K&N-Filter besteht auch dieser aus vier bis sechs Lagen geölter Baumwollgazen. Die