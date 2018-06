Karmann Colorado H: Wohnmobil-Test

Viele T4 Colorado kranken heute an Schwellerrost am Fahrerhaus, an den Radläufen und den Scheibenrahmen. Auch die Bleche rund um die Trittstufe sind oft massiv durch Oxidation geschwächt. Vereinzelte Feuchtigkeitsprobleme im Innenraum sind die Folge von Rissen in der GfK-Außenhaut oder an den Nahtstellen im Heckbereich. Unser Colorado scheint jedoch trocken zu sein: keine Wasserflecken, nichts müffelt. Vereinzelte Feuchtigkeitsprobleme im Innenraum sind die Folge von Rissen in der GfK-Außenhaut oder an den Nahtstellen im Heckbereich. Unser Colorado scheint jedoch trocken zu sein: keine Wasserflecken, nichts müffelt. Die Bordinstallation ist grundsätzlich solide, allerdings sollte ein umfassender Funktionscheck sicherstellen, dass sowohl die Wasserversorgung als auch die vereinzelt durch Masseprobleme schwächelnde Bordelektrik vollständig funktionieren. Nachdem 2002 im Zuge der Karmann-Übernahme die Fertigung aus dem westfälischen Rheine ins rheinhessische Sprendlingen verlegt wurde, ließ die Fertigungsgüte beim späten Colorado nach. Der smarte Grundriss und die hohe Ausbauqualität sorgen jedoch dafür, dass der Colorado unabhängig vom Baujahr eine beachtliche Fangemeinde hat.