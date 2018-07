Ein weiterer Vorteil: Kastenwagen mit wohnlichem Ausbau sind oft weiterhin als Transporter nutzbar. So kann sperriges Gepäck leicht und schnell verstaut werden, wenn zum Beispiel das Bett hochgeklappt ist. Nicht vergessen darf man allerdings, dass ein solcher Kastenwagen aufgrund seiner kompakten Maße nicht besonders viel Platz zum Wohnen bietet. Deswegen eignet er sich eher für Singles, Paare und Eltern mit nur einem Kleinkind. Viele Modelle haben so beispielsweise nur ein Doppelbett im Heck und eine kleine Schlafmöglichkeit im Wohnbereich, wenn die Halbdinette entsprechend umgebaut wird. Bloß wenige Fahrzeuge haben ein Aufstelldach mit einer weiteren Liegefläche.

Die Preisspanne bei Kastenwagen-Wohnmobilen ist ähnlich wie bei den Campervans, Teilintegrierten und Vollintegrierten sehr groß. So gibt es ganz einfache Umbauten ohne Bad ab rund 30.000 Euro. Wer hingegen einen voll ausgebauten Kastenwagen samt Extras, wie Anhängerkupplung, Alarmanlage und Co. möchte, kann schnell mehr als 50.000 Euro hinblättern. Wichtig: Wie bei Autos hat auch hier jedes Modell hat seinen eigenen Basispreis, der eine bestimmte Grundausstattung beinhaltet. Deswegen ist es wichtig vor dem Kauf zu prüfen, ob alles Nötige mit an Bord ist oder noch Extras dazu gekauft werden müssen. Doch was bieten Kastenwagen, die im günstigeren Preissegment liegen? Worauf müssen Sparfüchse womöglich verzichten, wenn sie einen günstigen Kastenwagen Euro kaufen?