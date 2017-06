Katzenrettung aus einem Model X — 20.06.2017 Katzenbaby im Model X gefangen Eine junge Katze verirrt sich unters Blech eines Tesla Model X. Mechaniker von Tesla werden zu Rettern in der Not! Video!

as tun, wenn das Auto auf einmal Geräusche wie eine Katze macht? Der Youtuber "S U" hörte das Miauen eines Katzenbabys in seiner Garage, obwohl er gar keine Katze besitzt. Nach der vergeblichen Suche stellte sich heraus, dass die Katze hinter der Stoßstange seines Tesla Model X saß. Kurz darauf fuhr er vorsichtig in die Werkstatt seines Vertrauens, um den blinden Passagier retten zu lassen. In einem zweiten Video kann einer der Mechaniker das Fellknäuel mit ein wenig Aufwand aus dem Model X befreien. Letztlich geht für den kleinen Streuner alles gut aus, denn einer der Mechaniker hat sich dazu bereit erklärt, die Katze zu adoptieren.