Kaufberatung: BMW 5er — 09.02.2018 Gesucht: der beste BMW 5er Der neue BMW 5er mit dem internen Code G30 löst den F10 ab. Gemessen wird der Münchner an nicht weniger prominenten Gegnern wie der Mercedes E-Klasse oder dem Audi A6. Wo genau steht der 5er?

Einige Funktionen hat der 5er dem 7er voraus

Die Luftklappensteuerung ist in die Nieren integriert

Modellpalette BMW 5er 520i 530i 540i Motor / Hubraum R4, Turbo / 1998 cm3 R4, Turbo / 1998 cm3 R6, Biturbo / 2998 cm3 Getriebe (man. | autom.) – | 8-Stufen-Automatik – | 8-Stufen-Automatik – | 8-Stufen-Automatik kW (PS) bei 1/min 135 (184) / 5000-6500 185 (252) / 5200-6500 250 (340) / 5500-6500 Nm bei 1/min 290 / 1350-4250 350 / 1450-4800 450 / 1380-5200 Höchstgeschwindigkeit 235 km/h 250 km/h 250 km/h 0–100 km/h 7,8 s 6,2 s 5,1 s Normverbrauch 5,5 l S 5,5 l S 6,5 l S Abgas CO2 124 g/km 126 g/km 149 g/km SCR-Kat. 1) / ADBlue-Tankgröße - - - Grundpreis 2) 46.600 | 49.100 Euro 50.800 | 53.300 Euro 58.800 | 63.900 Euro Fazit Kein asketisches Magermodell – dafür sorgt der sogenannte Twin-Scroll-Turbo: ein Lader mit zwei separaten Kanälen für jeweils zwei Zylinder. Macht 290 Nm. Die stärkste Ausbaustufe des Zweiliter-Benziners. Mit hohem Ladedruck liefert der Vierzylinder 252 PS und verbraucht auf dem Papier nicht mehr als der 520i. BMWs Paradedisziplin: der Sechszylinder-Reihenmotor. Nach wie vor mit seidenweichem Lauf und beeindruckender Kraftabgabe dank Biturbo-Aufladung. ÖKOTREND-Wertung 2- 3+ 3 M550i xDrive M5 xDrive 530e iPerformance Motor / Hubraum V8, Biturbo / 4395 cm3 V8, Biturbo / 4396 cm3 R4, Turbo / 1998 cm3 Getriebe (man. | autom.) – | 8-Stufen-Sportautoma – | 8-Stufen-Sportautomatik + 83 kW-E-Motor kW (PS) bei 1/min 340 (462) / 5500-6000 441 (600) / 5600-6700 – | 8-Stufen-Automatik Nm bei 1/min 650 / 1800-4750 750 / 1800-5600 185 (252) Systemleistung Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 250 km/h 420 Systemdrehmoment 0–100 km/h 4,0 s 3,4 s 235 km/h (140 km/h elektrisch) Normverbrauch 8,9 l S 10,5 l SP 6,2 s Abgas CO2 204 g/km 241 g/km 1,9 l S SCR-Kat. 1) / ADBlue-Tankgröße - - 44 g/km Grundpreis 2) 84.300 Euro 117.900 Euro – Fazit Einstieg ins V8-Vergnügen. Der aufgeladene 4,4-Liter ist der gleiche, der auch im neuen M5 steckt – allerdings in etwas milderer Form. Für den Alltag? Zum ersten Mal kommt im M5 ein Allradantrieb zum Einsatz. Passionierte Quertreiber können die Vorderräder entkoppeln. Dazu 600 PS und dank Allrad in 3,4 s auf 100. Sparsamster Antrieb im 5er, sofern Strom da ist. Die rein elektrische Reichweite beträgt nur 50 km. Der Akku kann aber während der Verbrennerfahrt laden. ÖKOTREND-Wertung 3- 4+ 1- 520d 525d 530d Motor / Hubraum R4, Turbo / 1995 cm3 R4, Biturbo / 1995 cm3 R6, Turbo / 2993 cm3 Getriebe (man. | autom.) 6-Gang | 8-Stufen-Automatik – | 8-Stufen-Automatik – | 8-Stufen-Automatik kW (PS) bei 1/min 140 (190) / 4000 170 (231) / 4400 195 (265) / 4000 Nm bei 1/min 400 / 1750-2500 500 / 2000 620 / 2000-2500 Höchstgeschwindigkeit 238 km/h 250 km/h 250 km/h 0–100 km/h 7,7 s | 7,5 s 6,6 s 5,7 s Normverbrauch 4,2 l D 4,4 l D 4,5 l D Abgas CO2 109 g/km 116 g/km 118 g/km SCR-Kat. 1) / ADBlue-Tankgröße ja / 13,4 l ja / 13,4 l ja / 15 l Grundpreis 2) 46.100 |48.600 Euro 52.600 | 55.100 Euro 55.400 |57.900 Euro Fazit Zwar hat der kleine Selbstzünder bessere Manieren als vergleichbare Konkurrenz-Diesel. So richtig passt er aber nicht zum feinen 5er. Der Verbrauch spricht wiederum für ihn. Der 25d ist neu in der 5er Antriebspalette. Im Grunde ist es der bekannte 20d, dem nun eine doppelte Aufladung Beine macht. Unterschied ist spürbar. Der Dreiliter-Diesel ist quasi für die lange Strecke gemacht. Hier spielen sowohl der Diesel als auch die Automatik ihre Stärken aus. Zudem leistungsstark. ÖKOTREND-Wertung 2+ 2- 3+ 540d xDrive M550d xDrive Motor / Hubraum R6, Biturbo / 2993 cm3 R6, Quadturbo / 2993 cm3 Getriebe (man. | autom.) – | 8-Stufen-Automatik – | 8-Stufen-Sportautomatik kW (PS) bei 1/min 235 (320) / 4400 294 (400) / 4400 Nm bei 1/min 680 / 1750-2250 760 / 2000-3000 Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 250 km/h 0–100 km/h 4,7 s 4,4 s Normverbrauch 5,2 l D 5,9 l D Abgas CO2 138 g/km 154 g/km SCR-Kat. 1) / ADBlue-Tankgröße ja / 15 l ja / 15 l Grundpreis 2) 64.200 |66.700 Euro 85.000 |87.500 Euro Fazit Ebenfalls neu im Diesel-Portfolio ist der 540d xDrive. Ein Biturbo-gedopter Dreiliter mit druckvollen 680 Nm. Mehrpreis zum 530d fast 10.000 Euro. BMWs neues Vorzeigeaggregat. Der Sechszylinder-Diesel mit vier(!) Turboladern und 400 PS generiert 760 Newtonmeter und soll dabei recht sparsam sein. ÖKOTREND-Wertung 3 3- 1) SCR = Selective Catalytic Reduction. Stickoxide (NOx) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt; 2) Grundpreise: Limousine | Touring

Autor: André Huster

ontinuität lautet aktuell der Designtrend der Automobilindustrie – das zeigt ein Blick Richtung Audi oder VW . Aber auch andere Hersteller setzen im Rahmen von Modellwechseln eher auf behutsame Designretuschen. Und nun also auch der BMW 5er . Aber nicht doch! Steht man vor dem neuen, intern als G30 bezeichneten, ist doch alles anders. Die Heckscheibe steht flacher, die C-Säule, selbstverständlich mit dem von Wilhelm Hofmeister erstmals 1962 bei der "Neuen Klasse" eingesetzten Gegenschwung an ihrem Fuß, erhält eine zusätzliche Sicke. Zudem wirkt der gesamte hintere Überhang flacher, die Motorhaube reicht nun bis zu den Nieren, die wiederum wirken in ihrem Rahmen präsenter.Eher Kleinigkeiten, gewiss. Doch sie unterscheiden die neue Generation von der alten. Leibhaftig betrachtet ist derNummer 7 sportlich-elegant – und eindeutig als neues Auto erkennbar. Wichtiger für alle, die den Fond bevorzugen: Der größere Türausschnitt lässt nun mehr Platz zum Einsteigen. 10 von 36 Millimeter Längenwachstum kommen den Passagieren auf den Rücksitzen zugute. Insgesamt ist die neue Limousine nun 4,94 Meter lang. Die Breite nahm um sechs Millimeter auf 1,87 Meter zu. Gewachsen ist auch der Kofferraum; er fasst nun 530 Liter und damit 10 Liter mehr als bisher. Was Fortschritt bedeutet, zeigen ein paar Funktionen, die derdem teureren 7er voraus hat: Spurwechsel- samt Ausweichassistent, Kreuzungs- und Falschfahrwarnung. Und das sind nur die Funktionen, die der 7er (noch) nicht hat. Außerdem ist das bessere Sicherheitspaket hier 300 Euro günstiger zu haben als beim 7er (2800 statt 3100 Euro).Auch die Start-Stopp-Automatik ist wesentlich schlauer als bisher und arbeitet nun verkehrsabhängig. Das System weiß zum Beispiel, wann es sich nicht lohnt, den Motor abzustellen – etwa an Kreisverkehren oder Einmündungen. Der Lotse kennt sich aus, merkt sich häufig gefahrene Routen so wie Störungen und schlägt Ausweichstrecken vor. Und dann gibt es noch die Falschfahrwarnung, die verbotenes Einfahren auf die Autobahn oder in den Kreisverkehr meldet. Auch das Remote Parking per Display-Schlüssel übernimmt dervom 7er. Eine aktive Luftklappensteuerung hatte schon der Vorgänger. Das bedeutet nichts anderes, als dass eine Jalousie vor dem Kühler mal mehr, mal weniger Luft durchlässt. So schlüpft derbei geringem Kühlluftbedarf besser durch den Wind und spart ein wenig Sprit. Beim neuen Modell aber ist diese Jalousie in die Nieren integriert – mal fährt es mit geschlossener, mal mit offener Niere. Ein Detail, aber faszinierend. Die Nierenstäbe selbst sind je nach Ausstattung schwarz lackiert oder verchromt.