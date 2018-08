Kia Optima: 100.000-Kilometer-Dauertest

J eder Dauertest ist auch ein bisschen Mitfiebern, vor allem bei Außenseiter-Autos wie dem Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kia Optima eder Dauertest ist auch ein bisschen Mitfiebern, vor allem bei Außenseiter-Autos wie dem Kia Optima . Kommt der Koreaner pannenfrei ins Ziel, und schafft er gegen die deutschen Zulassungs-Platzhirsche so wenigstens einen Achtungserfolg? Antwort nach 100.000 Kilometern: leider nein. Zwar erobert der Kia die Herzen – und doch wird er am Ende zum tragischen Helden. Wassereinbruch in der Dämpferelektronik und ein Kupplungsschaden zwingen die Limousine im Mercedes E-Klasse-Format gleich zweimal unplanmäßig in die Werkstatt . Beide Defekte deckt die Sieben-Jahres-Garantie ab, Kosten entstehen also nicht. Trotzdem rutscht der Optima , der ansonsten Chancen auf ein Einser-Resultat gehabt hätte, dadurch auf eine mittelmäßige "Zwei minus" ab. Aber von vorn. Als der 4,85 Meter lange Viertürer in modisch-mattem "Moss Gray" am 18. Juli 2016 in die Redaktionsgarage rollt, herrscht im AUTO BILD-Team eine Mischung aus Neugier und Skepsis. "Sieht klasse aus, der Optima", notiert ein Kollege ins Logbuch. "Aber mit 38.120 Euro sprengt er auch irgendwie den Rahmen, in dem man einen Koreaner kauft ..."

Auf den Optima wird man oft angesprochen

Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 3,7 s 0–50 km/h 3,6 s 0–100/-130 km/h 10,7/17,8 s 0–100/-130 km/h 10,6/17,6 s 0–160 km/h 29,9 s 0–160 km/h 29,0 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60–100 km/h 5,8 s 60–100 km/h 5,6 s 80–120 km/h 7,7 s 80–120 km/h 7,4 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,9 m aus 100 km/h kalt 37,7 m aus 100 km/h warm 36,2 m aus 100 km/h warm 37,1 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) bei 50 km/h 58 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 5,8 l D – 154 g/km Testverbrauch – CO2 6,0 l D – 159 g/km Leistungsmessung* 101,4 kW – 137,8 PS Verbrauch nach ECE* 6,0/4,3/4,9 l – 130 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt. Zwar hat es keine 5000 Euro gekostet, den als "Spirit" 33.990 Euro teuren 1.7 CRDi bis zur Vollausstattung aufzurüsten. Prestige fehlt aber weiterhin – einer der Hauptgründe für den Kellerplatz des Kia in der Zulassungsstatistik. Nur 160 Stück rollten 2017 auf deutsche Straßen. Dienstwagennutzer fremdeln offensichtlich mit dem Optima, und Privatkäufer zeigen Limousinen im SUV-Zeitalter sowieso die kalte Schulter. Allerdings ist mit 1964 Exemplaren im Vergleich zu Passat und Co auch der Kombi kein Verkaufsschlager. Dabei hätte der Optima mehr Zuspruch verdient. Das Wohlfühlpaket schrammt haarscharf am Luxus vorbei: Ledersitze mit Klimatisierung, Navi, Lenkradheizung, Abstandstempomat und Rückfahrkamera – alles an Bord. Auch sonst kann sich der Kia sehen lassen. Wer mit ihm unterwegs ist, wird oft angesprochen; selbst auf dem von Porsche und teuren Mercedes bevölkerten Parkplatz der Sylter Sansibar. Viele Betrachter fühlen sich durch das Design an Jaguar und Saab erinnert – nicht das schlechteste Vergleichsumfeld für die Korea-Marke. Tatsächlich ist die Optik nach einer Kia-internen Untersuchung mit 63 Prozent der Kaufgrund Nummer eins beim Optima.

Nach 86.564 Kilometern ist eine neue Kupplung fällig

Defekte Doppelkupplung: Schleichend ließ der Schaltkomfort nach. Ab 45.000 km gibt es erste Beanstandungen, der Austausch ist nicht zu umgehen. Kosten Versicherung/Steuer (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 19 (100 %, R 11) 962 Euro Vollkasko 24 (500 € SB, R 7) 1476 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, R 9) 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 204 Euro Kraftstoffkosten für 100.596 km 7335,05 Liter Diesel (= 7,3 l/100 km) 9315,51 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 4,8 Liter 96,93 Euro Inspektionskosten(inklusive Ölwechsel) 30.000 km 330,47 Euro 60.000 km 484,68 Euro 90.000 km 312,39 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 2 Satz Sommerreifen 235/45 ZR 18 Y Michelin Pilot Sport 3 1320,80 Euro 1,5 Satz Winterreifen 235/45 R 18 V Goodyear UltraGrip 8 Performance 969,60 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 7/16 (inkl. Extras) 38.120 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras) 41.890 Euro Schätzpreis 7/18 17.990 Euro Wertverlust des Testwagens 20.130 Euro Gesamtkosten für zwei Jahre auf 100.596 km 18.936,96 Euro Kosten pro km 0,19 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,39 Euro Auf Platz zwei folgt mit 51 Prozent die Ausstattung. Im Detail sind allerdings nicht alle Tester damit zufrieden. Kritik gibt es vor allem an der trägen Fernlichtautomatik und am vorlauten Gepiepse der Assistenzsysteme. Einhellig dagegen das Lob für den Antriebskomfort: Obwohl 1,7 Liter und 141 PS für ein Auto dieses Formats nicht allzu üppig klingen (und dem Diesel laut Prüfstandsmessung sogar drei PS zur Werksangabe fehlen), kommt der Wunsch nach mehr nur selten auf. "Spritzig" und "souverän" finden die Kollegen den Optima – was auch die Stoppuhr unterstreicht: Auf der Messstrecke unterbietet er den vom Hersteller versprochenen Null-auf-100-Sprintwert um mehrere Zehntel. Ganz schön flott! Auch die redaktionsinterne Skepsis gegenüber Doppelkupplungsgetrieben scheint der Koreaner zunächst zu zerstreuen. Redakteur Mario Pukšec gefallen die treffsicheren und komfortablen Gangwechsel. Auch dass die Siebengangbox das vorhandene Drehmoment gut nutzt und nicht alle naselang hektisch herunterschaltet, registriert er anerkennend, als der Optima mit 45.156 Kilometern kurz vor der "Halbzeit" steht. Zunehmendes Anfahrruckeln macht sich allerdings da schon bemerkbar. Und es wird nicht besser: Nach weiteren 20.000 Kilometern mutmaßt der Autor selbst: "Vor Dauertest Ende wird wohl noch eine Reparatur fällig werden." Und er behält recht: Bei 86.564 Kilometern ist die Schmerzgrenze erreicht und eine neue Kupplung fällig. Das geht zwar auf Garantie , ist allerdings in kurzer Folge bereits der zweite ungeplante Werkstattaufenthalt für den Kia.

Das Dämpfersystem bringt Mehrwert – wenn's funktioniert



Ob straff oder geschmeidig: Per Knopfdruck lässt sich der Kia auf individuelle Vorlieben abstimmen. Das sagt Kia Sowohl die Stoßdämpfer als auch das DCT-Getriebe wurden innerhalb der laufenden Produktion optimiert und werden im Falle einer Kundenbeanstandung im Rahmen der 7-jährigen Kia-Herstellergarantie kostenlos getauscht. Gleiches gilt für die Frontkamera, wenn eine externe Ursache (z. B. Parkrempler) auszuschließen ist. Tester Tim Dahlgaard wird am 6. Februar 2018 vor dem Losfahren mit einer Fehlermeldung konfrontiert: "Automatisches Federungssystem prüfen", heißt es im Display – und tatsächlich ist was faul. Die Stoßdämpfer reagieren auf Unebenheiten plötzlich bockhart, Redakteur Andreas Borchmann hoppelt auf dem Weg zu einem Termin mit dem Kia "wie ein Hase durch Hamburg". Die Diagnose beim Vertragshändler ergibt: Eingedrungenes Wasser hat die Steuerelektronik der hinteren Stoßdämpfer lahmgelegt, beide müssen ausgetauscht werden. Das Problem dabei: An den kurzfristig verfügbaren Ersatzteilen fehlt die Elektronik. Geschlagene zwei Wochen gehen ins Land, bis die richtigen da sind! Immerhin: Wenn es funktioniert, bringt das adaptive Dämpfersystem einen echten Mehrwert. Ob straff oder geschmeidig: Per Knopfdruck lässt sich der Kia auf individuelle Vorlieben abstimmen. Mario Pukšec, der gern zügig unterwegs ist, lobt das gute Sicherheitsgefühl im "Sport"-Modus. Holger Karkheck mag's eher entspannt in "Comfort". Er entdeckt im Optima sogar unverhoffte Familienauto-Qualitäten: Die üppige Beinfreiheit auf den Rücksitzen erlaubt verrenkungsfreie Kindersitz-Montage, und "das Isofix-System ist ebenfalls sehr einfach zu handhaben: einfach reinstecken und fertig!" Mit dem Navi hadert der Kollege dagegen genauso wie viele andere. Ein eigenmächtiger Umweg gegenüber der empfohlenen "schnellsten Route" spart ihm 20 Minuten; Vielfahrern fallen die nicht immer sinnvollen Stauumfahrungs-Tipps auf.

Vom DEKRA-Experten gibt es ein gutes Zeugnis