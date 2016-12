Kia Picanto (2017): Vorschau und Erlkönig — 22.12.2016 Der Picanto wird erwachsener Kia zeigt erste Skizzen vom neuen Picanto. Mit dem komplett neuen Kleinen will Kia der Konkurrenz von Opel, Renault und VW davonfahren. Alle Infos!

Raum für Individualisierung



nfang 2017 stellt Kia die dritte Generation des Picanto vor und zeigt schon einmal erste Zeichnungen des Kleinwagens. Sie machen klar: Der Kleine wirkt richtig erwachsen! Die Front mit dem markentypischen Tigernasengrill und den zu den Seiten hin nach oben verlaufenden Scheinwerfern erinnert an den größeren Rio , die Seitenlinie haben die Designer optisch gestrafft. Die C-förmigen Leuchten am Heck erinnern an das aktuelle Modell.Auch der Innenraum mit dem klar gegliederten und modernen Cockpit erinnert an den Rio, auf dem Instrumententräger thront ein Touchscreen. Kia verspricht neue Individualisierungsmöglichkeiten, frische Farben, mehr Technik, Komfort und Sicherheit. Den AUTO BILD-Erlkönigjägern ist bereits ein getarnter Prototyp vor die Linse gefahren. Die Fotos deuten an, dass der Picanto weiter gewachsen ist (aktuell: 3,60 Meter Länge). Die hinteren Seitenfenster sind jetzt größer. Sehr wahrscheinlich gibt es auf der Rückbank mehr Beinfreiheit und dahinter mehr Stauraum für das Gepäck. Beim Erlkönig handelt es sich um einen fünftürigen Picanto. Das ist die Karosserie-Variante, die bei den Verkaufszahlen ganz klar vorne liegt. Auch die offiziellen Zeichnungen zeigen einen Fünftürer – vielleicht spart Kia den Dreitürer sogar ganz ein. Die Motoren werden höchstwahrscheinlich vom Schwestermodell Hyundai i10 übernommen. Dabei handelt es sich im Speziellen um einen 1,0-Liter- und einen 1,2-Liter-Benziner. Denkbar ist zudem, dass Kia den Dreizylinder-Turbo auch im Picanto anbieten wird.